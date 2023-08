Estacionamiento medido y pago: trabajadores hospitalarios piden la excepción.

Se trata de unos 400 trabajadores del hospital de área de El Bolsón que con la ampliación del radio donde se cobra el estacionamiento medido y pago ahora deben abonar cerca de 1200 diarios según estimaron. Solicitan al concejo deliberante y al ejecutivo municipal que les extiendan un certificado de excepción. Una situación similar vive los trabajadores de la unidad policial número 12 de El Bolsón y las escuelas 270, 268 y ESRN 30.





Desde hace un tiempo a esta parte ha comenzado a regir la ampliación del radio donde se cobra el estacionamiento medido y pago en el microcentro de El Bolsón esto ha generado el enojo de no solo los comerciantes y frentistas sino ahora el vivo reclamo de los trabajadores hospitalarios, “estoy en representación de la totalidad de los trabajadores de este hospital, nos encontramos reunidos para manifestar nuestra total disconformidad a la respuesta recibida desde el concejo deliberante de esta ciudad en base a las dos notas enviadas, primer nota con fecha del día 3 de agosto y segunda nota con fecha del 8 de agosto dirigidas al presidente del Consejo al señor intendente y al responsable del sector de tránsito de esta ciudad haciendo referencia al cobro del estacionamiento medio de pago”, explico primeramente Cristina Menzel.













Más adelante la vocera explicó que son aproximadamente 400 los trabajadores hospitalarios que se ven afectados, por el cobro del estacionamiento medido, “es importante que se tenga en cuenta que la atención y el trabajo del hospital es de 24 horas, teniendo una franja horaria de mayor concurrencia de los trabajadores a partir de las 6 de la mañana hasta las 20 horas, además, hay que tener en cuenta que las urgencias y la necesidad de la presencia de muchos trabajadores implica tener que volver al hospital a cualquier hora y en cualquier momento, es por esto que pedimos ser exceptuados del pago del estacionamiento medido dentro del radio hospitalario”, sostuvo la trabajadora sanitaria quien detalló cada una de las arterias: “la calle Perito Moreno frente al hospital, calle Pellegrini, pasaje Lanfré y 25 de mayo frente a la guardia”.

Además, Menzel subrayó que los trabajadores, como ciudadanos comunes que son, fuera de su responsabilidad y horario laboral abonan dicho estacionamiento en aquellos lugares que ya están establecidos.

Desconocen la oblea





Cabe destacar que desde hace un tiempo los trabajadores del hospital cuentan con una oblea que los habilita estacionar en el sector aledaño al nosocomio en virtud de que es muy complejo en horas pico poder estacionar en el lugar consultada sobre esta situación Menzel explicó que ellos todavía hacen uso de esa oblea, “nosotros todavía hacemos uso es una oblea que dice <estacionamiento permitido personal hospitalario>, que está firmado por la responsable de recursos humanos de este hospital, obviamente con el respaldo de la dirección de esta institución, esa oblea es desconocida por los trabajadores de la cooperativa”.





Respuesta Insatisfactoria





Al momento de explicar cómo fue la respuesta que recibieron los trabajadores de la salud por parte del concejo deliberante Menzel sostuvo que el día de ayer la recibieron, “la respuesta hace mención a una oblea mensual que eso implica que los trabajadores deberíamos pagar mensualmente un canon, cosa que nosotros no estamos de acuerdo y también hacen mención a la posibilidad de dejar librada la arteria Pellegrini, pasaje Lanfre desde Perito Moreno hasta 25 de mayo y 25 de mayo frente a la Guardia, teniendo en cuenta que frente a la guardia viven vecinos que ya son frentistas que también se encuentran con esta cuestión del pago del estacionamiento. Pero nosotros decimos: Primero no entramos todos los autos en los que venimos a trabajar. Segundo también es real y no vamos a decir algo que no sepamos todos, que los días martes jueves sábados y domingo y en época de turismo de temporada fuerte en esta ciudad nosotros los trabajadores nos encontramos con todo lo que sucede con el estacionamiento que también necesitan los feriantes que vienen también a trabajar. Entonces hay una serie de cuestiones que nosotros venimos padeciendo que nos encontramos con la incomodidad del problema del estacionamiento”, enumero.





$1200 por día





Finalmente, y al sacar cuentas los trabajadores de la salud destacan que si tienen que pagar el estacionamiento medido y pago durante sus horas laborales deberían erogar de sus ya magros salarios la suma de $1200 diarios, “nosotros tenemos entendido que un trabajador que deja estacionado su auto, durante su turno de trabajo que puede ser de 8, 10, 12 y hasta de 16 horas. También tenemos que tener en cuenta que esta cooperativa no trabaja la cantidad de horas que nosotros trabajamos. Entonces el gasto implicaría alrededor de $1200 diarios, es muchísimo dinero para todos nosotros y para el sector de salud pública que está siendo castigado a nivel provincial con respecto a los aumentos salariales”, aseguró Cristina Menzel.