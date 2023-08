La odisea de una familia de Viedma en Bariloche que terminó con final feliz

Uno de los miedos más grandes de quienes se van de viaje en avión, es que se pierda la valija. Si bien no es común, suele suceder. Sin embargo, en este caso, lo que vivió una familia de Viedma no fue por culpa de la compañía aérea, sino por un descuido de ellos, cuando llegaron al aeropuerto, ya para emprender el regreso a la capital rionegrina.





Según contó Fernando, el padre de la familia, se tomaron un taxi en Mitre y Rolando, para ir al aeropuerto. Cuando llegaron, se bajaron, sacaron las valijas, pero el hijo se olvidó un bolso en el asiento de atrás. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde, porque cuando salieron el auto ya se había ido.





En ese equipaje tenían cosas de valor, como electrónica, por ejemplo. El momento en el que el hombre se enteró, fue de consternación. “Ahí fue cuando entra mi desesperación porque se venía la hora del embarque, no sabía qué hacer, salí corriendo para afuera, no me encuentro con nadie y dije: ¿Y ahora qué hago?”, comentó.





“En ese momento vuelvo donde estaba mi señora y sinceramente daba la maleta por perdida, pero decidí bajar e ir charlar con un taxista al que le expliqué toda la situación”, agregó el hombre en diálogo con Radio Seis, y contó que le sugirió que le pida a la Policía Aeroportuaria que le muestren las imágenes de las cámaras de seguridad.





Con ese dato, regresó a la parada de taxi, y el milagro: “Empiezo a charlar con todos los taxistas que estaban en el estacionamiento hasta que uno de ellos, después de darle la descripción, me dice: ‘Sí, lo conozco… para que le manda un WhatsApp’”.





"Marcos (el taxista que se llevó el bolso sin querer) le manda un mensaje al taxista que estaba conmigo con una foto de la valija y ahí me volvió el alma al cuerpo”, dijo y cerró: “Él ya estaba regresando de la ciudad al Aeropuerto; había identificado que éramos nosotros porque gracias a Dios se tomó el atrevimiento de mirar la cámara e identificar las botas de agua amarillas de mi hijo. Felizmente regresamos a casa con todos los buenos recuerdos”.

NoticiasNet.