La programación del FAB 2023 tendrá varios audiovisuales de la comarca

El evento está organizado por la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Río Negro con el acompañamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Para más información ingresar a www.festivalfab.com.ar





En esta oportunidad, se dieron a conocer los nombres de las que serán parte de la competencia oficial en las 6 secciones, con categorías Nacionales y Binacionales Patagónicas.





La selección para la edición 2023 en las secciones en competencia son:





Competencia Nacional de Largometrajes

El futuro, de Ulises Rosell (CABA)





El hombre más fuerte del mundo, de Fernando Arditi (CABA)





Maelström, de Juan Ignacio Pollio (CABA)





Sublime, de Mariano Biasin (CABA)





Tres hermanos, de Francisco Paparella (CABA)





El siervo inútil, de Fernando Lacolla (Córdoba)





Blondi, de Dolores Fonzi (CABA)





Cambio cambio, de Lautaro García Candela (CABA)





Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes Argentino / Chilena

Sigilos del bosque, de Llao Lautaro Navarra (El Bolsón, Río Negro)





Las fieras, de Juan Agustín Flores (General Roca, Río Negro)





Edita, de Pamela Pollak (Pucón, Chile)





Control remoto, de Néstor Ruggeri (General Roca, Río Negro)





Vuelve a navegar el wampo, de María Manzanares (S. C. de Bariloche, Río Negro)





Viento del este, de Maia Gattas Vargas (S. C. de Bariloche, Río Negro)





Competencia Nacional de Cortometrajes

Piano viajero, de Gonzalo Santiso (Buenos Aires)





Pasos, de Genoveva Claria (Córdoba)





Carlos Montaña, de Itaí Romero (CABA)





Carga animal, de Iván Bustinduy (Buenos Aires)





Ñande espera, de Fernando Cattáneo (Corrientes)





Chester, de Gustavo Salaya (Viedma)





Victoria, de Agustina Gatto (Viedma)





La chica toro, de Sofía González Gil y Lucía Valdemoros (Buenos Aires)





Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes Argentino / Chilena

Pájaro, de Carlos Montoya (Aluminé, Neuquén)





El personaje, de Samuel González (Valdivia, Chile)





Del caminar en el viento, de Ramiro Ontiveros (El Bolsón, Río Negro)





REM, de Fabián Soto (El Bolsón, Río Negro)





Deshabitada, de Camila Donoso Astudillo (Puerto Varas, Chile)





He has never ever eaten a cake, de Alejo Estrabou (El Bolsón, Río Negro)





Mi Micaela, de Carolina Fuentealba (Puerto Cisnes, Chile)





Mara, el viaje de la elefanta, de Luciano Nacci (Viedma, Río Negro)





Cetácea, memoria mamífera, de María Belén Pérez Chada (El Hoyo, Chubut)





Buscapolo, de Sara Rayen Reyes Candia (Gral. Roca, Río Negro)





Un buen cielo, de Sebastián Labaronne (Viedma, Río Negro)





Miradas que conectan, de Sebastián Andrés Velasquez Sobarzo (Punta Arenas, Chile)





Olvido, de Felipe Ariel Muñoz Grez (Valdivia, Chile)





Competencia Nacional Proyecto En Construcción

El amo del jardín, de Fernando Krapp (CABA)





Marisqueros, de Bianca Fidani (S. C. de Bariloche)





Monasterio, de Camila Ibaceta Godoy (El Bolsón)





Ecos del fuego. Voces resilientes, de Hernán Andrade (Lago Puelo)





Llullaillaco, en la piel del pasado, de Guillermo Glass y Cristián Harbaruk (Esquel)





Tras las huellas de King Kong, de Juan Cruz Varela (CABA)





Huemul, de Milton Ekman (CABA)





Serrucho, de Gual Mostajo y Juan Manuel Alari (Junin de los Andes)





Inxiliado, de Abril Sanz (Centenario)





El Turbio, de Alejandro Encinas (Lago Puelo)





Competencia Nacional Videoclips

Semilla, de Danilo Galgano (Mar del Plata)





Destinados, de Martín Gasparini (Córdoba)





Mira quien viene, de Belén Asad (CABA)





Ninfas, de Ezequiel Rossi (Buenos Aires)





Lo que nos quema, de Micaela Miller Nogueras (S. C. de Bariloche)





Je veux, de Carolina Rojo (Córdoba)





Megerösittet Kapcsolat, de Virginia Salamida (Ñirihuau)





Invierno, de Camila Ibaceta Godoy (El Bolsón)





La conquistada de América, de Facundo Acosta (El Bolsón)





zomo ñi ko | Mujer mi Agua, María Manzanares (S. C. de Bariloche)





Reflejos, de Francisco Manzano (Centenario)





Volveré a ser, de Manu Goldschmidt y Eva Lucia Richter (S. C. de Bariloche)





Morning light, de Luis Ezequiel Urquiza (El Bolsón)





Canción pájara, de Mercedes Dominguez (El Bolsón)





Nebulas, de Martin Casse (Rosario)





Horizonte, de Axel Millar (Buenos Aires)





La venganza, de Ezequiel Lopez (Neuquén)





Usted, de Nicolás Daniel Malano (Córdoba)





The Pink Panther rock, de Pol Lozano y Hernan Pianzola (S. C. de Bariloche)

Del 25 de septiembre al 1 de octubre se proyectarán 64 obras audiovisuales que fueron seleccionadas entre las más de 500 que se presentaron al Festival Audiovisual Bariloche (FAB) que, en su 11º edición, ya se ha instalado en la agenda cultural del país y la región. Se presentan varios audiovisuales de la comarca.