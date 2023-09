Brigadistas del plan Nacional del manejo del fuego emprenden una marcha nacional

Saldrán desde distintas localidades este lunes por la madrugada con el fin de llegar al Ministerio de medio ambiente de la nación en la ciudad capital allí reclamarán por el fin de los contratos precarios y la jubilación anticipada.

Esta mañana noticias en diálogo con Walter Delgado quien es delegado de ATE de los trabajadores del plan Nacional de manejo del fuego, “el lunes arrancamos para Buenos Aires, la idea es juntar más de 100 brigadistas en Buenos Aires y es un poco la concreción del plan”, confirmó Delgado.

Sobre la lucha que llevan adelante recordó que arrancó hace mucho tiempo, “venimos luchando porque se dignifique nuestro trabajo, que se tenga en cuenta la labor nuestra básicamente que en muchos lugares quizás sí se tiene en cuenta, pero en otros lugares no tanto” .









Todo fue una mentira

El otro párrafo el delegado expresó que irán a Buenos Aires para reclamarles en la cara que todo lo que dijeron fue una mentira, “se dijo basta de precarización laboral y no paso, de que se iba a dignificar nuestro trabajo, que se iba a pagar una reparación, una deuda histórica y no paso, son todas cuestiones que dijo nuestro ministro incluso eso está en notas, está en un montón de cosas que dijo él y no se cumplió ninguna”, aseguro indignado.

Rápidamente acotó que hoy están con sueldos por debajo de la canasta básica, “somos todos personal contratado como mi caso que tengo 23 años de labor en incendios y sigo siendo contratado, así estamos todos”.

Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires

La marcha comenzará el lunes por la mañana con distintos grupos que llegarán desde todos los puntos del país allí nos concentramos frente al ministerio, luego La idea es ir al congreso para tratar de ver a diputados también: “uno de los temas pendientes es la ley de jubilación que es un proyecto de ley que anda dando vueltas hace un montón de tiempo y no consigue el quórum necesario para que se le dé tratamiento”, expresó el delegado de ATE de los trabajadores del plan Nacional de manejo del fuego.