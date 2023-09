La educación basada en la Biblia mejora las habilidades de alfabetización

El 8 de septiembre de 2023 es el Día Internacional de la Alfabetización. Este año será el aniversario número 50 de este evento creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Durante la pandemia del COVID-19, estudios indicaron que las habilidades de alfabetización descendieron a nivel global. Según el sitio web oficial de la UNESCO, 763 millones de personas por todo el mundo carecían de habilidades básicas de lectura y escritura en el 2020. Sólo dos años después ya eran 771 millones. Con el fin de combatir esta tendencia, los testigos de Jehová enseñan a leer y escribir a niños y adultos como parte de su obra de educación bíblica.

Mercedes Montoya, quien aprendió a leer con este programa, cuenta que no tuvo la posibilidad de ir a la escuela ya que debía quedarse en el campo trabajando con otros de su familia. Cuando recibía una carta se frustraba bastante, porque por más que lo intentara no lograba entender lo que estaba escrito.

“Eso me desesperaba muchísimo y me decía a mí misma: ‘Tengo que aprender a leer’. Pero lo que más me afectó fue cuando mis hijos comenzaron a ir a la escuela y yo no era capaz de ayudarlos con las tareas. En ese momento, me pregunté si debería intentar aprender por mi propia cuenta”, dijo Montoya.

Luego de recibir clases de lectura y escritura por parte de una testigo de Jehová, dijo lo siguiente: “Fue un antes y un después para mí leer mis primeras palabras. No puedo describir la emoción que sentí. Era como tocar el cielo con las manos porque se me había abierto un mundo nuevo. Tanta era mi alegría que me comuniqué con otra de mis hermanas, que tampoco sabía leer, y empecé a ayudarla, y eso que ya éramos adultas las dos”.

Desde la década de los 40 y sin interrupción, los Testigos han dado clases gratuitas de alfabetización por todo el mundo valiéndose de las herramientas de estudio Aprenda a leer y escribir y Aplícate a la lectura y la escritura.

“La lectura une a las comunidades y a las familias. Sin embargo, el mayor beneficio que se obtiene de leer es que nos permite entender el mensaje escrito de Dios para la humanidad,” dijo el portavoz Marcos Donadío. “Si no pudiéramos leer la Biblia, sería muy difícil aprender de ella”.

Los Testigos también han incorporado libros de texto como el manual Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático y el folleto Seamos mejores lectores maestros en el programa de sus reuniones semanales. Incluso durante la pandemia, cuando celebraron sus reuniones principalmente por videoconferencia, las familias siguieron beneficiándose de esta instrucción.

Manuel Ponce de Venado Tuerto, Santa Fe, dice que se benefició de la capacitación que se da en la reunión de entresemana de los testigos de Jehová. “De joven no me llevaba bien con la lectura. De hecho, se me hizo muy difícil hacer la escuela secundaria. Pero hace varios años que asisto a las reuniones de los Testigos y en ellas casi siempre se destaca la preparación y la regularidad. Esto me ayudó a darme cuenta de que aprender a leer bien no es algo que salga de manera natural, sino que requiere mucha práctica y esfuerzo… ¡pero sí que vale la pena!”.

Las reuniones de los testigos de Jehová son abiertas al público y no se hacen colectas. A los que asisten se les enseña a mejorar sus habilidades de alfabetización con el objetivo de aprender más sobre la Biblia. La entrada es gratuita y no es necesario inscribirse. Los detalles sobre el lugar y la hora en que se llevan a cabo estas reuniones a nivel local se pueden encontrar en jw.org, el sitio web oficial de los testigos de Jehová. Allí también se pueden hallar artículos sobre la labor que realizan los Testigos para promover la alfabetización.