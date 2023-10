Carta de lectores: La madre y el hermano de Mariano García buscan la verdad

En una emotiva carta dirigida a la comunidad y los medios de comunicación, la madre y el hermano de Mariano Víctor García, brutalmente asesinado en El Bolsón, expresan su búsqueda de la verdad y la memoria de su ser querido. Aclaman por una investigación justa y cuestionan informaciones erróneas y acusaciones injustas.









Jueves 19 de octubre de 2023, El Bolsón

A la comunidad y medios de comunicación.





Somos la mamá y el hermano de Mariano Víctor García. Queremos expresar, en honor a la VERDAD, Y POR EL BIEN DE SU MEMORIA y la historia que formará parte de todos nosotros, que la asistencia médica recibida el día de la agresión aún no es clara...Salvo por el Hospital de Esquel, donde la complejidad, servicio y calidad humana son realmente excepcionales, al punto de sentirnos como una familia.





Que tanto la fiscalía como la policía estuvieron observando y testeando pruebas, que como es lógico, son parte de un secreto sumario y no de voz populi. La investigación se está llevando a cabo por estos organismos y lleva su tiempo.





Que el nombre de la VERDAD fue mancillado en reiteradas ocasiones, a saber: Mariano jamás recibió 12 puñaladas, como TAMPOCO SU FAMILIA CONVOCÓ A NINGUNA MARCHA. En todo momento se nos involucró en situaciones varias, sin siquiera consultarnos.





HALLANARON NUESTRO DERECHO LEGITIMOA LA PRIVACIDAD, y se asignaron como salvadores solidarios, pero hacia 18 meses que esas mismas personas no visitaban siquiera a Mariano. Las causas personales no tienen cabida en esta historia, pues solo su familia estuvo a su lado cada minuto desde que nos avisaron en el hospital de Lago Puelo.





Hay cuentos que se replican sin chequear, sin buscar lo que paso, solo llenando espacios.

ACUSO TAMBIEN A LA PEREZA, por no buscar hechos, no molestarse en ser empáticos con una familia que debe reiniciar su vida después de la perdida. De difundir hechos que no fueron tales.





Ninguna de las personas que nos invocan, siquiera nos llamaron para abrazarnos en un whatsap.

No nos preguntaron qué opinabamos de la carnicería que hacían sobre el cuerpo de Mariano con 12 puñaladas falsas y una cabeza reventada.





Sí HAY CULPABLES!!!pero si tanto lo aman, busquen la verdad, aporten pruebas.

Sí FUE VIOLENTAMENTE AGREDIDO, y mientras el informe primero decía heridas leves su cuerpo comenzó a debatirse entre la vida y la muerte.





Estamos dolidos, pero sobre todo yo....su madre, estoy furiosa, no nos dejaron siquiera llorarlo en paz... Y una madre furiosa, que ama a sus hijos, ES CAPAZ DE TODO, de defenderlos incluso a riesgo propio.





Solicito a todos los consumidores de noticias que se detengan, reflexionen y aporten datos para que esto se esclarezca.





Si no ven mi firma estampada, duden, porque soy la primera en ir al frente por mis hijos.





BUTTO MARIA LAURA

DNI 16.135.061