El Bolsón: el damnificado evitó que linchen a un vándalo

Aduciendo ser un paciente del área de salud mental un joven de tan solo 20 años de edad tiene a maltraer a uno de los barrios más populosos de la localidad, según los vecinos ya ha cometido intento de incendio en un comercio, violencia contra una mujer embarazada, agresión con un arma blanca contra otros vecinos y en esta ocasión el fin de semana destrozó los parabrisas de dos vehículos estacionados. El dueño de uno de los vehículos damnificados evitó que el resto de los vecinos lo linchen.









Noticias del Bolsón diálogo con Mary Matamala quien es la propietaria de la despensa Mi Barrio ubicada en el barrio Usina y relató el calvario que viven desde hace un tiempo a esta parte con un joven al cual también reconoció que lo conocen desde muy pequeño y que esta situación los tiene muy preocupados, “el viernes por la noche mi marido viene a buscar pan para cenar acá al negocio y ve por las cámaras que se acercaba un muchacho al auto que tenemos estacionado afuera, cuando ve que agarra una piedra sale para afuera y no alcanza ni a gritarle cuando ya le rompe el parabrisas al auto de mi hijo”, contó azorada la vecina.





Sin embargo, minutos más tarde se percatan que antes había roto la luneta de una Amarok que también estaba estacionada afuera.





Mi marido estaba tratando de que los vecinos no le peguen





Al consultarle qué pasó cuando su marido logra darle alcance al violento joven Mari agregó, “Yo perdí toda la secuencia, cuando nosotros llegamos al lugar donde mi marido lo tenía reducido, porque lo alcanzó agarrar llegando a la casa de los abuelos. Yo lo único que vi es que mi marido estaba tratando de que los vecinos no le peguen, es un chico que ya hemos tenido varias veces problemas acá nosotros, varias veces ya hemos hablado con los abuelos, es un chico al que le hemos hablado bien varias veces”, insiste la comerciante.





Con un cuchillo





Con todo, explicó: “la semana anterior, sin ir más lejos, pasó por acá con un cuchillo grande en la mano y va saliendo un cliente y lo llevó, no sé cuántos metros, con el cuchillo apoyado la espalda hasta llegar a la casa de los abuelos”.





Significativamente Mary cuenta que varios vecinos les dieron testimonio de que pasa por las casas rayandolas, “ahora ya últimamente pasa golpeando las ventanas de los vecinos, es una persona agresiva, muy mala”.





Sentimos pena





“Nosotros, la familia le tenemos mucho cariño a Inesita, son gente muy laburante todos, pero nosotros lo que queremos en primer lugar es que no se acerque más, para evitar tener otra vez estas situaciones”, pide Matamala.





No nos queremos acostumbrar así





Además, Mary recordó: “Nosotros ya venimos de un robo anterior y es muy feo otra vez tener que venir a poner la reja. Estar mirando a cada rato la cámara a ver quién viene, básicamente trabajando nosotros detrás de las rejas, no nos queremos acostumbrar así, nosotros estar adentro porque el pibe anda suelto, tener que estar así encerrados no”, pidió la mujer.

Quien se hace cargo





Al consultarle a Mari Matamala la comerciante que vive este Calvario junto a su familia sobre quién se hace cargo de lo que genera Este joven en el barrio no dudó en responder: “Principalmente debería ser la familia, está bien es la familia sale a favor del nieto todo lo que quieras, yo entiendo perfectamente esa parte. Pero el juez que lo tuvo un ratito preso, la policía hizo re bien su trabajo, los chicos vinieron se lo llevaron todo bien, pero a las 3 o 4 horas el tipo estaba suelto”, aseguró indignada.













No me toquen porque yo soy discapacitado

En otro párrafo la comerciante aseguró que el joven sabe muy bien lo que hace, “sí porque cuando llegó la policía a detenerlo les dijo <a mí no me toquen porque yo soy discapacitado>, o sea el tipo sabe perfectamente lo que está haciendo o sea no es un discapacitado o sea tiene clara conciencia que está haciendo el daño que está haciendo.





No es que a mí me hizo ese terrible daño, porque sabes lo que salen dos parabrisas ahora que lo va a costear la familia de él, es una impotencia que te da por qué después claro quién se va a hacer cargo de esos daños”, consulta Mary.





Algo peor le puede pasar





Pero la vecina no solo está preocupada por lo material como aseguró en la entrevista sino que teme que en algún momento alguien violento haga justicia por mano propia, “ fuera de lo material el pibe es un peligro para cualquiera o sea porque vos imagínate que si mi marido no lo hubiese protegido y un vecino lo pateaba mal o algo, lo hubiese matado entonces de qué estábamos hablando hoy y sumado a eso de todas las causas que tiene o sea, no sé ¿quién se hace cargo el juez que le da la libertad o el profesional que le dio el certificado?, ¿el juez qué lo libera como que le dan un certificado así andá y hacé lo que vos quieras por ser discapacitado?”, se pregunta.





Esto se tiene que cortar





Finalmente, la vecina asegura que en el barrio ya se comentan todas las fechorías que ha cometido el joven que van desde un incendio en un bar, a que la semana anterior le había pegado una chica embarazada, hasta que había roto otros parabrisas en la calle, que pasa por las casas con un cuchillo rayandole las puertas, a golpear los vidrios o sea esto alguien tiene que pararlo antes que pase a mayores, esto se tiene que cortar acá”, pide Mary.