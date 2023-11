Transporte público: se retrasa el uso de las tarjetas sube en el Noroeste chubutense

Si bien las unidades del transporte público ya tienen instalados los mecanismos desde el estado nacional aún no llevaron a cabo la capacitación pertinente a los choferes, “la empresa tiene toda la intención de sumarse al servicio, pero desde el estado nacional aún hay demoras, no tenemos fecha de cuándo comenzaría a utilizarse la tarjeta”, señaló Agustina García de La Golondrina.





A casi un mes de realizado el anuncio de la instrumentación de las tarjetas sube en el Noroeste chubutense noticias del Bolsón dialogó esta mañana con Agustina García de la empresa La Golondrina quién explicó en qué situación se encuentra el trámite, “de nación nos pidieron desde la empresa pongamos el sistema de la SUBE, eso ya está colocado, pero no tenemos respuestas de como seguir”.





Todo en veremos





Rápidamente La referente de la empresa insistió en que desde nación no hay una respuesta firme y rápida, “la realidad es que está todo muy en veremos. Por qué siempre pasó de que se comunicaban con nosotros distintas personas, nunca nos dijeron bien cómo eran todo el funcionamiento, es más, tuvimos una reunión vía zoom que nos habían explicado cómo era, pero previamente, estuvimos esperando una hora para que se conecten los demás y nunca se conectó nadie, quedamos ahí esperando. Nunca tuvimos una respuesta, nunca nos dijeron perdón, pasó esto, es como que está todo en un veremos”, graficó García.









Todo listo





A su tiempo Paola Weber, referente de La Golondrina, aseguró que desde la empresa siempre estuvieron dispuestos a la instrumentación de la tarjeta, “mira la propuesta la empresa la aceptó y estamos esperando los pasos a seguir y todavía no tenemos comunicación de darnos las pautas para seguir. Están las máquinas instaladas en lo que serían las líneas de El Hoyo, Epuyén y en Cholila El Maitén. Todo esto está gestionado por la provincia de Chubut, esto lo hacen nación directamente con la provincia de Chubut por eso no está en El Bolsón porque es provincia de Río Negro”, explicó.

Dónde cargar la SUBE





La pregunta del millón para todos los usuarios, si el servicio entra en vigencia, sería donde poder cargar las tarjetas a esto García sostuvo: “están haciendo un trámite para que se puedan vender en kioscos. Pero igualmente está todo en veremos porque no hay respuestas, los aparatos están instalados y si la gente se sube a los colectivos los van a poder ver, solamente que no están en funcionamiento”.

Además, insistió en que ellos tampoco tienen una respuesta desde nación de cómo es el funcionamiento de la SUBE, “si bien nos explicaron cómo era el tema de la cobranza, los choferes no saben cómo se manejan, no sabemos a partir de cuándo entraría en vigencia, la verdad que está todo en un veremos”, repitió.





A todo esto la gente todo el tiempo pregunta cuándo comenzará a regir este sistema sin embargo, no hay respuestas ciertas, lo único concreto es que desde la municipalidad de El Hoyo entregaron tarjetas y la gente llega a la empresa a consultar sin obtener una información certera, “es más a nosotros nos prometieron un aparato para consultar el saldo, nunca llegó, es como que está todo el aire, siempre nos escribe una persona diferente entonces no hay mucha respuesta desde nación”, Insistió García.









Con todo, Weber agregó que los tiempos dependen de la comunicación del organismo nacional, “la nación tiene que decir cuándo mandar hacer una capacitación a los choferes para saber cómo funciona todo lo que sería la tarjeta y demás”





Licencia de octubre a marzo





Uno de los limitantes que los que se encuentra la empresa al momento de avanzar con el nuevo mecanismo de cobro es no tener un contacto certero con quien tratar en el organismo en Buenos Aires, “puede ser enero, febrero, marzo, junio del año que viene porque la persona que estaba en contacto vía mail cuando le mandamos que aceptamos la propuesta nos avisó que está de licencia hasta marzo y nos pasó otro contacto. Entonces ahora yo estoy en contacto con esa persona que todavía no me ha respondido, estamos ahí para seguir las pautas que ellos nos indiquen”, sostuvo Weber.

En efectivo

En tanto desde el organismo nacional resuelvan qué hacer con el sistema de tarjetas SUBE que fue rápidamente anunciado, pero nunca propulsado, por los intendentes regionales la recomendación que realiza la empresa La Golondrina a los usuarios es que sigan trabajando como lo hacían históricamente, con el efectivo, aunque sea un trámite engorroso incluso para la misma empresa.