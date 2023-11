El Bolsón: aumento y reclamos de trabajadores municipales

La delegada de la Unión Personal Civil de la Nación en El Bolsón, Rosa Mesa confirmó el aumento que percibirán los trabajadores municipales durante los meses de octubre y noviembre que ya se está haciendo efectivo, pero también destacó que el ejecutivo municipal no los atiende a pesar de que le ha confirmado varias veces que se reunirían luego desiste de estas reuniones, en tal sentido evalúan una acción directa.









En diálogo con noticias del Bolsón la delegada regional de la UPCN confirmó este aumento que ya están percibiendo los municipales, “el acuerdo al que se llegó fueron $30,000 en negro para el mes de octubre $30,000 en negro también noviembre, esto sería $60,000”. Además, remarcó que en diciembre hay revisión de IPC, “se tratará en el aumento de diciembre, porque hay que recordar que no se tocó diciembre como aumento, más allá y eso nos ocupamos de que quede muy claro en las actas porque ya ocurrió una vez anterior, entonces exigimos que se revise el IPC, que se trata con el aumento del mes de diciembre”.





Pan para hoy, hambre para mañana





Con todo, la referente gremial dejo en claro que son cifras en negro van directo al monto a cobrar en diciembre, pero lo que se espera es conseguir que vayan cifras en blanco porque en negro en el momento es bueno porque uno tiene todo el dinero junto y suma más en estas épocas tan tan difíciles, “como siempre digo tan magros son los sueldos del empleado municipal que eso nos preocupa. Pero después hay otras cuestiones: cuando no va al blanco, no va a la zona, no va un montón de ítems que toman un porcentaje no llega al valor del punto, que depende la categoría de la persona, eso se divide se multiplica y llegas a un valor punto que eso hace que cada vez los sueldos sean más altos. Para contrarrestar esto nosotros lo que solicitamos es que tanto el IPC no se tome no como el mes anterior donde algunos empleados cobraron la irrisoria suma de $2700, “3000 los que más cobraron de aumento. Entonces nosotros pedimos que esto vaya al neto ahora va a ser un poco más cercano a lo que pensaban más o menos los trabajadores”, aseguró Mesa.





Otros reclamos





Al momento de consultarle por la relación que mantiene la UPCN con el ejecutivo municipal la delegada explicó que no tienen diálogo alguno, “con el ejecutivo nosotros tenemos poco y nada de diálogo, no nos ha recibido el intendente desde que asumimos. Estamos enviando notas porque somos muy administrativos en estas cuestiones, enviamos notas solicitando entrevistas no solamente por el tema de aumento sino por otras cuestiones”, cuestionó Mesa.

Más adelante explicó que no solo el reclamo es salarial sino que también está ligado a la función que cumple cada trabajador dentro del municipio, “Los reclamos es que tenemos desde la unión personal civil de la nación también tienen que ver con el ambiente laboral, salubridad, higiene, esto de que todos los empleados municipales aparecen en su recibo de haberes como administrativos, tenés choferes que son administrativos, tenes las personas que hacen recolección de residuos que son administrativos. Entonces eso a nosotros nos parece una falta muy grave, siempre lo ponemos en agenda, siempre reiteramos esto y hemos mandado innumerables notas solicitando que el intendente nos conceda una reunión, algunas veces me la ha concedido y así mismo me han llamado para decirme que se cancela”.





Buen diálogo





No obstante, la delegada regional hizo hincapié en que su gestión a nivel regional como la gestión a nivel provincial quiere tener buena relación, “la verdad que nosotros esperamos tener un buen diálogo con el gobierno porque hay un cambio de paradigma, a nivel provincial se está teniendo muy buen diálogo con el gobierno el gobernador electo. Entonces nosotros queremos ser parte de ese diálogo, no por una cuestión nuestra sino por un servicio para los afiliados, ¿qué mejor que tener un diálogo con un señor intendente? que no nos ha podido recibir, no ha tenido tiempo, se le dan superpuesto las entrevistas y las audiencias y nosotros seguimos esperando”, ironizó Mesa, quien no descarto que haya medidas de acción directas.