El Bolsón: peligra la realización de la fiesta Nacional del Lúpulo

Así lo adelantó esta mañana el intendente de El Bolsón, Contador Bruno Pogliano, quien explicó que en un 90% la decisión está tomada en virtud de los fuertes incrementos en el caché de los artistas y esto haría que peligrase la situación económica del municipio toda vez que la fiesta insume montos millonarios para su realización. También se refirió a la medida tomada respecto al cobro de acceso a las montañas.





Esta mañana el intendente de El Bolsón contador Bruno Pogliano dialogó con noticias y confirmó que en un 90% está tomada la decisión de suspender la fiesta Nacional del lúpulo, “Estamos viendo opciones y alternativas pero realmente no le logramos encontrar la vuelta al elevado costo que tiene la parte artística la parte del sonido del escenario todas las cuestiones que tienen que ver con el armado de una gran fiesta popular que en una en un momento económico complejo de una situación que se prevé de ajuste hacia adelante y más aún en los primeros meses la verdad que estamos en una situación de no poder decir que se hace la fiesta del lúpulo tampoco podemos decir a ciencia cierta que está suspendida pero tenemos un 90% de posibilidades que no se realice este año la fiesta nacional del lúpulo”.





500 millones de pesos





Más adelante el mandatario esbozó alguno de los números que insumiría llevar adelante esta fiesta detallando rubro por rubro, “estamos hablando de la parte de sonido y la parte del escenario aproximadamente 150 millones de pesos y una artística acorde a la fiesta Nacional del lúpulo y similar a la del año anterior otros 250 millones de pesos más toda la infraestructura que lleva la fiesta del lúpulo estamos hablando de 500, 550 millones de pesos que cuesta la fiesta Nacional del lúpulo y en una situación compleja como la económica actual, la posibilidad de recuperar a través de publicidad a través de la venta de los puestos no superaría los 100 millones estaríamos en un impedimento económico muy grande para llevarla adelante, realmente está muy pero muy complicado su concreción”, aseguró Pogliano.













No bajar el nivel





Al consultarle sobre una fiesta más austera el mandatario explicó que la fiesta Nacional del lúpulo tiene una impronta de carácter internacional por lo que bajarle el nivel no está entre las opciones, “estamos evaluando la posibilidad de conseguir estos fondos, nosotros no podemos bajar el nivel que hoy tiene la fiesta Nacional del lúpulo y por lo tanto estamos más cerca de la suspensión, que hacer algo que no esté a la altura del requerimiento de El Bolsón”.





Temporada asegurada





Además, el mandatario recordó que la fiesta Nacional del lúpulo en esa fecha tenía un objetivo turístico, que era estirar un poco más la temporada, “hoy la temporada turística y en los últimos años estamos hablando de una ocupación plena, de un 100% de ocupación tanto en enero como en febrero. En definitiva, veremos más llegada a la fecha. Pero insisto, estamos más cerca de suspender que realizarla”, sentenció.

Otras fiestas Por otra parte, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina (El Hoyo); Fiesta Nacional del Tren a Vapor (El Maitén) y Fiesta Nacional del Bosque (Lago Puelo), van a restringir su presupuesto a artistas regionales.

Según adelantó el intendente electo de Lago Puelo, Iván Fernández, “haremos la Fiesta Nacional del Bosque en febrero porque así lo prometimos en la campaña. No será con el perfil que habíamos acostumbrado a la gente años atrás, porque la situación económica está muy complicada, pero tendrá una impronta netamente local”. Similar situación planteó el jefe comunal electo en El Hoyo, César Salamín, quien confirmó la Fiesta Nacional de la Fruta Fina para principios de enero. Por su lado, el intendente reelecto en El Maitén, Oscar Currilén, aseguró la edición 2024 de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor para mediados de febrero “con artistas patagónicos y de la zona, que tenemos muchos y muy buenos. La comisión organizadora ya está trabajando”. En tanto, por la realidad financiera, aún están en duda la Fiesta Nacional del Asado, en Cholila, y el Encuentro Provincial de Artesanos, en Epuyén.

Anprale: se suspende el cobro de acceso





Respecto al cobro de acceso a los circuitos de montañas Pogliano dijo: “Si bien se trata de un convenio firmado con el gobierno provincial y cabe destacar que el Anprale es jurisdicción provincial he tomado la decisión de hasta tanto y en cuanto no se escuchen todas las voces y por sobre todas las cosas de los vecinos de ahí de Wharton que se están reuniendo y que manifiestan algún tipo de inquietud, el otro día estuvieron aquí en el municipio entregando una nota unos cinco o seis vecinos de la zona con preocupación y hasta que no tengamos el consenso total y todas las dudas sean disipadas, vamos a postergar el cobro al menos hasta después de la temporada, por lo tanto recién se cobraría 2024, 2025 finales del año que viene”, aseguró.