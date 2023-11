El enduro estuvo de fiesta en cuesta del ternero

Se disputó una nueva competencia del enduro de las SSS, en el circuito de Cuesta de Ternero y a pesar de las inclemencias del tiempo la competencia fue un festejo en todas sus categorías. Así lo aseguraron Leandro Leoni organizador y Jorge Pascual uno de los participantes que a pesar de no haber podido terminar la prueba celebraba la excelencia del circuito. Uno de los competidores que subió al podio en la categoría mini se llama Amadeo Azocar y tiene tan solo 4 años.

Esta mañana Noticias del Bolsón diálogo con Leandro Leoni organizador de la competencia de enduro en Cuesta del Ternero y contó: “estuvimos trabajando contra reloj, porque nevó mucho. Se fue yendo la nieve tuvimos ese trabajo, hasta inclusive limpiamos la huella con caballos para que se vaya derritiendo, desarmando, después pasando con la moto nuestras hasta que cambió un poco el clima y pudimos hacer el evento”.





Video Gentileza Norman Ruiz









Con 4 años

Sin lugar a dudas una de las apostillas de la competencia del fin de semana fue la categoría mini donde Amadeo Azocar, de tan solo 4 años llegó al podio conduciendo su GAF 50 cm cúbicos, es destacar que la moto se la compraron los papis cuando recién cumplió los 4 años, pero no pudo usarla si no hasta junio que ahí logró tocar el suelo con sus pies. El fin de semana realizó una carrera destacada y según los testigos la rompió, “La verdad que es algo espectacular, es un orgullo ver al peque corriendo y con el entusiasmo que anda”, dijo Leoni.





Sobre el parque que fue de la largada agregó que fue de alrededor de 45 motos, “tuvimos pilotos muy destacados el caso de Jorge Pascual que nos acompañó, Renzo, Lauti Lanfre y Emanuel Chacon, gente de Villa la Angostura que son pilotos de renombre y los pilotos regionales”.





video gentileza @shanai_edelberg

Circuito de los históricos





Más adelante Jorge Pascual competidor, histórico múltiple campeón de distintas categorías de nivel nacional e internacional destacó: “la verdad que yo no pude terminar la competencia, me golpeé y hacía mucho tiempo la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que abandoné en carrera, suele pasar”, confesó el múltiple campeón.

Casi irónicamente Pascual recuerda que la baja california lo terminamos todo, trajimos premios, pero en su tierra no pudo terminar, “había un pozo tapado en agua y la verdad que iba ligero y me despidió la moto, era todo roca. Así que no hubo forma de seguir”, aseguró.

Sobre el circuito Pascual reconoció que es uno de los más bellos, “el lugar es una postal, siempre que vamos ahí disfrutamos mucho del lugar, el circuito es de la vieja escuela trialero, trabado, veloz, mucho barro, montaña, raíces”.





Vieja rivalidad el valle y la cordillera

Finalmente, el piloto reconoció que este tipo de circuito es todo lo que no les gusta a los corredores del valle, “es algo que no le gusta a la gente por ejemplo del valle, que por eso fue que se nos hizo siempre de esa brecha en el APE, entre la cordillera y el valle”. Además, recordó: “yo estuve todo el año corriendo afuera. De hecho, tenía la moto allá, la traje en la última fecha porque la próxima es final en catedral; Así que dije bueno voy a acompañar a los muchachos acá a ver el trazado si hace falta alguna u otra cosa que retocar de paso compito”, contó Jorge Pascual.