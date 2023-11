La estafa de Mercado Pago se hizo presente en la región

Si bien la semana pasada dos personas de la localidad de El Bolsón fueron detenidas utilizando esta aplicación falsa para pagar mercadería en supermercados de la zona, los comerciantes advierten que la justicia no hace nada para defenderlos y así es muy difícil trabajar, “en nuestro país hace muchos años se perdió el sistema de premio y castigo, entonces la gente trata de ser lo más delincuente posible porque no tiene consecuencia”, aseguró el comerciante.





Esta mañana noticias de El Bolsón dialogó con Juan Carlos Martínez propietario de una cadena de supermercados regional quién fue víctima de esta aplicación apócrifa y él mismo fue quien se encargó de realizar una investigación paralela para dar con lo que entiende es una banda que está dedicada a esta estafa, “es muy difícil trabajar es muy difícil avanzar, a nosotros nos empezaron digo a nosotros porque están todo el país, es un sistema que se vende de MercadoLibre que te marca todo como si fuera una transferencia hecha, te marca la luz verde del Okey y la transferencia está hecha pero en tu cuenta no impacta porque nunca existió esa transferencia, normalmente uno si tiene mucha gente con la luz verde le da el okey para que se retiren y para que retiren esa mercadería. En base a que tuvimos problemas en algunos negocios empezamos a hacer una investigación y descubrimos un grupo, por lo menos quiénes eran, llamamos a la policía y detuvieron a las personas que estaban en la joda. Pero al otro día o al rato están libres y no hay consecuencia, no hay una investigación”, explicó.





Seguidamente insistió en que no se les secuestró el teléfono, no se le secuestró el vehículo que usaban, no se investigó a cuántos habían j*****, con quién interactúan, no se investiga, aseguró el comerciante.





La app trucha tiene un diseño muy similar al verdadero, aunque existen diferencias. Su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas, según lo que puede verse. Su comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.





Su interfaz tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante, otra cosa que podría despertar sospechas en el comerciante.





Todo lo corrompen

posteriormente el comerciante se lamentó de que con este tipo de acciones generan desconfianza en una herramienta comercial que es genuina y muy útil, “Todos los sistemas que son buenos los van corrompiendo, porque el sistema mercado pago realmente es un sistema bueno pero esta gente se dedica a corromperlo ese es el problema”, aseguró.









Banda local

La venta del sistema es a nivel nacional explicó, “vos compras un sistema trucho de mercadopago y es a nivel nacional. Acá hay una red local con cierto apoyo, porque había una gente que le daba la logística y normalmente por ahí son gente de afuera, entonces le dicen a qué negocio pueden ir, en qué negocios son más vulnerables y eso justamente nos hace más vulnerables”.





Recomendación

Al momento de dar recomendaciones a los demás comerciantes Martínez explicó que hasta que no se le acreditó en la cuenta el dinero no entreguen la mercadería, “es imposible que entreguen la mercadería si no está impactada su cuenta, una vez acreditada no hay marcha atrás con mercadopago, porque este es un sistema trucho que simula todos los pasos del mercado real pero nunca se te acredita el dinero. Entonces la recomendación es que hasta que no vean impactado el pago en la cuenta de banco no entreguen la mercadería”, insistió el supermercadista.





La app se trata de un archivo con terminación APK, no puede descargarse de Play Store ni ninguna tienda oficial similar. “App falsa Mercado Pago. Aplicación falsa para hacer transferencias. Alias, CVU y código QR. Saldo Infinito. ¡Sin virus! APK ¿Qué trae? Video explicativo. Paso por paso”, dice un mensaje que puede verse en la red X, junto a un link de Telegram para contactar al vendedor en forma anónima. El “saldo infinito” alude a los falsos fondos que se le cargan a la aplicación, que al ser instalada en el teléfono trae riesgos como cualquier software de origen desconocido.





En Mercado Pago admitieron el problema. “Estamos al tanto y monitoreando e investigando el tema. Por el momento no tenemos reclamos vinculados a esta situación.