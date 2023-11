Mediaciones judiciales: un nexo entre partes para la solución de conflictos

Tomando como testigo un caso que tuvo resolución la semana pasada, Noticias del Bolsón llegó esta mañana al edificio de fiscalía, donde también está la defensoría pública, para dialogar con las defensoras Miriam lago y Adriana Palacios quienes explicaron cuál es el trabajo que se realiza y cómo ayuda a las personas.





Primeramente Adriana Palacios se refirió al trabajo que se realiza en la defensoría pública, “básicamente nosotros atendemos cuestiones familiares, muchas inician con motivo de alguna separación y es necesario resolver régimen de comunicación, quién se queda viviendo en la casa familiar, asistencia alimentaria y acompañamos ese proceso de la familia en un ámbito que no es totalmente ajeno al juzgado, sino que es en un espacio amigable donde una mediadora o mediador, que tiene las herramientas para la comunicación puede asistirlo”.





Seguidamente la mediadora explicó que el equipo, asesora jurídicamente a quien lo requiera, “desde la defensa pública le damos las herramientas jurídicas para que las partes, que son las protagonistas puedan llevar adelante, sus reclamos, la negociación se hace en un espacio amigable que es en el centro de mediación donde las reglas son bastante flexibles y también se contempla si hay situaciones de violencia, que a veces también con motivo de las separaciones surge de un tema de violencia, que los espacios estén cuidados que no se crucen. En ese ámbito vamos acompañando los procesos judiciales” detalló Adriana Palacios.





A su tiempo Miriam Lago defensora pública agregó que en la mediación se busca precisamente no llegar a litigios que terminan siendo eternos, “por lo general un juicio termina con una parte que siempre se siente perdedora, porque en un juicio es un juez el que toma la decisión y en este ámbito son las partes las que llegan a un acuerdo donde va a ser beneficioso para ambos, donde ambos cedieron algo, digo ambos porque en el ámbito familiar por lo general se relacionan entre dos, pero a veces tenemos mediaciones de más partes”.





Con todo, Lago explicó que lo interesante es precisamente que pueden volver las veces que sean necesarias, como dijo Adriana, tenemos procesos con familias que hace dos o tres años se trabajan, que periódicamente piden una audiencia porque surgen nuevos temas, porque los chicos crecieron y tienen otras necesidades, eso me parece lo interesante”, aseguro y amplio hablando sobre la confidencialidad, “la confidencialidad que se guarda en este ámbito, que todo lo que se hable en la mediación no va a salir de acá, eso se les anticipa a las partes, incluso, les decimos que no usen las redes sociales para publicar lo que se dijo porque daña las familias y siempre estamos procurando, que si bien están distanciados, que puedan proseguir con la crianza de sus niños de la manera más amigable posible”.





80% favorable





Al ser consultada sobre Qué porcentaje de los casos que se llevan adelante llegan a un acuerdo Palacios fue cauta al responder, “el poder judicial lleva estadísticas de esto, hay momentos donde a veces las crisis y las cuestiones hacen que sean más difícil llegar a un acuerdo, en pandemia nos costó bastante pero igual se hicieron muchos acuerdos, pero se habla de un 80% de lo que pasa por mediación se resuelve”, aunque agregó que habría que ver estadísticamente año a año, pero sí ronda el 80%.





Gratuito





Sobre los costos del proceso la mediadora detalló que la defensa pública tiene una a personas, con requisitos, “hay un parámetro que son los ingresos, cuando hay violencia no, se admite pero nosotros no trabajamos en mediación con violencia sí la defensoría en el proceso judicial, pero la admisión tiene que ver con ingresos aunque para la mediación es más amplio el ingreso”, explico y a continuación sostuvo que hay una excepción a esta base de ingresos que está dada por un salario mínimo vital y móvil, entonces si las partes quieren mediar, quieren participar, el centro de mediación analiza cuáles son sus ingresos que exceden y otorga a la defensa pública para la atención en mediación, porque justamente se prioriza si hay voluntad de mediar, que esa voluntad tenga un acompañamiento de defensa pública gratuita.