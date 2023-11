Pogliano dejó inaugurada la plaza Tita Meza y adelantó parte de su nuevo gabinete

Esta mañana el intendente Bruno Pogliano dejó inaugurada la plaza que recuerda a la querida Tita Meza y el trabajo solidario que ella realizó por la comunidad. En la oportunidad, luego de repasar la actualidad local el mandatario se refirió a los cambios en su gabinete y adelantó los nombres de nuevos funcionarios.









Primeramente, el mandatario detalló lo importante que ese para él poder estar hoy aquí en la plaza Tita Meza inaugurándola, “Nosotros hemos planteado hasta el 8 de diciembre que es la asunción del tercer mandato, avanzar con las inauguraciones que nos habían quedado pendientes y por lo tanto poder también encontrarnos con los vecinos”, relató.

Además recordó que estuvo presente en el inauguración Don Cerda, “Él fue un poquito el ideólogo y quien nos conmovió cuando lo veíamos con el balde todos los días venir y regar planta por planta y hoy poder contar en este lugar con veredas, con iluminación, con un sistema de riego, con una plaza que es orgullo de todos los vecinos del barrio Terminal en conjunto con el barrio Costanera que pasitos cambia de nombre, es realmente dignificar, es incluir y para nosotros es importante y un honor poder concretar estas obras”.

Los barrios también

Sobre las obras en los barrios Pogliano destacó: “lo veníamos diciendo constantemente estas son muestras acabadas de cómo es el trabajo barrial que tiene el mismo trabajo que en el centro, es inclusión social y espacio público mejorado con el mismo concepto: veredas, luminarias, riego”, sostuvo y adelantó que en los próximos días van a estar haciéndose presentes en el skatepark, en la plaza de la benedicta, “todos espacios públicos en barrios que estamos inaugurando y que se suman a otros tantos que hemos venido haciendo en los distintos barrios de El Bolsón”.





Cambios en el gabinete





Luego de una charla distendida y recordando que el próximo 8 de diciembre hará el acto oficial de asunción en su tercer mandato, como es cábala ya será en la calle Roca frente al palacio municipal, el intendente Bruno Pogliano, reconoció que extrañará la figura de su mano derecha Agustín Guasco quien desde hace 8 años ocupa una oficina lindera a la suya y tienen una simbiosis de trabajo muy positiva. Pero en este camino también recordó que podrá recuperar grandes valores para su gestión y esbozó alguno de los nombres que se sumarían a su gabinete entre los cuales detalló a la ex presidente del Concejo deliberante, ex legisladora rionegrina Adriana Del Agua, también mencionó al ex presidente del Concejo deliberante Fabián Rudolph y si bien se guardó el resto del gabinete para hacer el anuncio luego de la semana entrante, explicó que va a tener algunos cambios en el organigrama con la creación de la figura del jefe de gabinete y también una secretaría de relaciones institucionales.