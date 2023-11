Reparador de llantas: a la sombra de los pozos, nace una nueva profesión.

La situación que presenta la ruta nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche con la localidad de Esquel, y a pesar de los compromisos asumidos por Vialidad nacional ha generado el nacimiento de una nueva profesión, reparador de llantas. Se trata de un trabajo prácticamente artesanal, que realiza todo un equipo especializado qué trabaja en Neumáticos Patagonia.





Son cerca de 15 a 20 autos que día a día rompen sus neumáticos las llantas y el tren delantero, asegura Facundo Montecino de Neumáticos Patagonia y nos señala: “hoy por hoy tenemos alrededor de 7 a 10 llantas diarias, tanto de chapa como de aleación”, además remarcó que hay mucha demanda.





“Lleva mucho tiempo reparar cada llanta, es un laburo que se tiene que ir haciendo de a poco, hay que calentar el metal, por eso es que no da para hacer más llantas por día. Aunque hay muchas más para reparar”, aseguró el joven que se especializa en tren delantero y reparación de llantas.





Trabajo artesanal





Con todo el joven asegura que los autos no solo llegan a causa de Los Pozos de la ruta o pozos en las calles, también rompen el tren delantero, además confirmó que se trata de un trabajo prácticamente artesanal, “es un laburo que lleva mucho tiempo y se lleva muy de a poco, paso por paso, pocito por pocito y las llantas no vienen con un pozo, vienen con tres cuatro que ya vienen juntando. Entonces es cada vez más complicado y se debe hacer con esta maquinaria que nosotros tenemos aquí con distintos elementos, pero es todo a mano y de una llanta a la vez que te lleva más de una hora y media trabajar en cada una de ellas”.

Costos





Al momento de hablar sobre costos Facundo comentó que por cada llanta reparada están cobrando tan solo $9000 con el balanceo incluido y si es de chapa un poco menos, se va a $8000 con balanceo incluido, “todo se hace acá en El Bolsón y lo hacemos todo acá en Neumáticos Patagonia, con todo el equipo que tenemos para trabajar y la gente preparada. Gracias a Dios logramos conformar un buen grupo de trabajo y esto también se nota al momento de realizar la tarea”, sostuvo Montesino.





Recambio inmediato





De cualquier manera Facundo explicó que neumáticos su Patagonia tiene una gran stock de llantas de chapa para brindar un mejor servicio al cliente, “Tenemos llantas reacondicionadas que son las tratamos de ofrecer a los turistas para que no tengan que perder mucho tiempo, si bien hoy se complica un poco más porque ya hay mucha cantidad de autos tenemos varias, en caso de que rompen y tienen que seguir de viaje enseguida se le da una esas y nos quedamos con el recambio para repararla más adelante”.





Nueva profesión





Al ser consultado sobre la cantidad de reparaciones diarias que realizan Facundo Montesino confesó que anteriormente se reparaban de 2 a tres llantas por día ahora en el último tiempo y con el estado en que está la ruta nacional 40 se notó una explosión de trabajo y asegura que es tremenda la cantidad de gente que llega con llantas y neumáticos rotos.





Turistas enojados





Finalmente el joven mecánico confirmó que no solo son los vecinos de la comarca andina los que sufren las vicisitudes de la ruta sino que aquellos que están de paso para disfrutar de las bellezas naturales terminan rezongando, “La gran mayoría de los turistas que han venido se ven muy enojados con el estado de la ruta y aparte que no es solo la llanta, si la llanta se rompió, la goma casi seguro que también o sea que ya estamos hablando de dos neumáticos nuevos, más la reparación de llanta y que no haya roto nada de tren delantero, entonces hay mucha gente que se va enojada, sin ganas de volver a querer pasar por El Bolsón por una cuestión del estado de la ruta”, aseguró.