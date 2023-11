Un camión que transporta alimentos volcó en la Ruta Nacional 40

Entrada la noche del miércoles, un camión de alimentos volcó cerca de la bajada de El Foyel en la Ruta Nacional 40. A pesar del incidente, el conductor resultó ileso, y los bomberos voluntarios aseguraron la zona ante la solicitud de intervención.





En un incidente en la Ruta Nacional 40, un camión que transporta alimentos volcó cerca de la bajada de El Foyel. El Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Alejandro Namor, describió el suceso como un despiste que dejó al camión recostado en uno de sus laterales.





En una primera instancia, el servicio de emergencias 911 indicó a los bomberos que no acudieran al lugar, ya que no se esperaban complicaciones y el vehículo no presentaba riesgos significativos.









Sin embargo, poco después, una alerta desde Bariloche solicitó la presencia de los bomberos para asegurar la zona.





Afortunadamente, al llegar al lugar, los bomberos de El Bolsón encontraron que el conductor había salido ileso por sus propios medios, y solo se registraron daños materiales en el camión.