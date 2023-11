Vecina de la localidad comento como va su situación.

Liliana envio un texto comentando como esta su situación al día de hoy solicitando una prótesis que necesita con urgencia. Liliana envio un texto comentando como esta su situación al día de hoy solicitando una prótesis que necesita con urgencia.

Estuve viajando al valle, derivada al Dr Girela, que me atendió en Neuquén, en el centro de imágenes y me operaria en la Fundación médica de Cipolletti, por Ipross.Me encantó el dr. Muy humano y directo. Vió los estudios, se comunicó directamente con la médica auditora del IIpross en Viedma, le pidió la prótesis con un cambio, y le dijo dónde se tenía que comunicar para conseguirla, una buena posibilidad, ya que solían tener siempre y más económicas. Me decías, que, cómo ya está todo encaminado la prótesis va a salir, que esté tranquila, no haga esfuerzo, me cuide la presión. Me dio por las dudas orden de internación y operación, para presentar en el Ipross. Me dió su teléfono para cualquier cosa. Me pidió el mío. Me tengo que hace…

Volví y fui a Ipross a presentar los estudios para autorizar y pedir turno en Bariloche. Después fuí ir al juzgado porque me llamaron por mi recurso de amparo, para que me designen un abogado por las dudas el ipross apele cuando den la resolución. Bueno es todo cansador,tantos viajes, pero todo es así, hay que pelear la nomás. Gracias a Dios me autorizaron todo enseguida y en el día de hoy,ya me hice el ecodopler con el dr. Santucho y tengo turno el día 27, en el hospital zonal de Bariloche para el otro estudio Spect Miocárdico, el cual dura 3 horas aprox.

El martes debo ir a la defensoría, ya que mi recurso de Amparo está en curso ,y llevar la planilla que me dieron para llenar y presentar y copia de toda la documentación , así me designan un defensor. Quiero aclarar que llevo para presentar una nueva relatoría de lo que sucedió,"los avances" y/ cambios, después de presentar el recurso, para adjuntar a la documentación presentada. Que quede claro, AUN ESTOY A LA ESPERA DE LA PRÓTESIS PARA OPERARME, SIGO LUCHANDO POR ESO.

Gracias por seguir mi proceso, mi lucha por vivir, ayer una amiga muy querida, a la cuál deben operar, me decía..."mi médico me dice que no me ocupe de nada,que esté tranquila, que no quiere una paciente estresada en quirófano "...yo decía guau!!!que diferencia...yo voy a llegar con todo esto súper estresada, son distintas luchas, dos operaciones complejas, la de ella, sin prótesis,solo la mano del médico y la mía,con una prótesis de la que depende mi vida y que el médico pueda salvarla. Igual yo sigo con fé y esperanza, todo saldrá pronto y bien. Gracias a todos ♥️ Les mando foto entrando al centro de imágenes en Neuquén.