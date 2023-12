El Bolsón: robaron a los padres del intendente Bruno Pogliano

El hecho ocurrió esta mañana minutos antes de las 9 cuando Nidia, la mamá del mandatario, llegó a su casa y se encontró con un delincuente en el interior de la vivienda. El delincuente escapó con la cartera de la propietaria de la vivienda y en la huida cambió de indumentaria.









Minutos antes de las 9 de la mañana Nidia, la mamá del intendente de El Bolsón Bruno Pogliano, regresó a su vivienda cuando se aprestaba a servir a la planta superior se encontró con un joven con quien chocó literalmente de frente y ante esta situación lo increpó; <vos qué estás haciendo acá>, como respuesta recibió un forcejeo y el arrebato inmediato de la cartera, luego de esto el delincuente se dio a la fuga por la parte posterior de la vivienda, presumiblemente por donde también habría ingresado.





Más tarde en diálogo con la prensa el intendente de la localidad se refirió al hecho, “lamentablemente están sucediendo hechos de inseguridad de mucha gravedad. Más allá de lo personal que me tocó a mí vivir, todos conocen que la casa de mi familia, la cual nací y me crié está al frente del municipio, yo veo a mi madre que sale un poquito desesperada a la calle a pedir ayuda, agradezco mucho a los chicos de defensa civil que la asistieron. Ella entra en la vivienda y había un ladrón en la habitación de mi padre y de mi madre, sale con violencia la arrebata la cartera y escapa por la por la parte de atrás de la casa, obviamente es una situación angustiante, por sobre todas las cosas para mi madre”, explicó Pogliano.

Revisar la seguridad

No obstante el intendente hizo hincapié en la cuestión de la seguridad no solo por el hecho vivido por su madre sino también por los casos que se están dando día a día, “vamos a tener que revisar y mucho la cuestión de la inseguridad, aparte lo que me sucedió a mí, recién relatabas lo que sucedió en Mallin Ahogado con los disparos y con todo lo que aconteció, hay otros robos que han sucedido también, hay muchas personas que por ahí no se acercan a denunciar, yo les pido por favor que se haga la denuncia, las denuncias sirven para la estadística, sirven para poder presionar de alguna manera y pedir, buscar soluciones”, pidió.

No es solo en El Bolsón

Rápidamente refleccionó que ahora hay un nuevo ministro de seguridad, “tenemos toda la esperanza y la fe puesta en el nuevo ministro de seguridad para que pueda solucionar los problemas que no son solamente de El Bolsón, también Cipolletti por ejemplo, está atravesando una ola de inseguridad tremenda. Pero no podemos permitir que esto siga creciendo, justo en el momento que estamos entrando a la temporada turística donde se triplica la gente, más allá del turismo, esto da un movimiento que también es propenso a incremento de robos como ha sucedido en cabeza del Indio”, detalló.

No es la imagen

Finalmente hizo hincapié en que: “no es la imagen que queremos dar, sabemos que la situación es difícil, pero tenemos que tomar las medidas necesarias para poder controlar y aminorar toda la cuestión de los robos y hacer también trabajo preventivo”, enfatizó el mandatario.