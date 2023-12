“Elvira es Bolsón, no vamos a bajar los brazos”, aseguró Rivera.

Emanuel Rivera es el gerente de Casa Elvira, el comercio que se incendió el día martes, al ser consultado sobre su sensación sostuvo: “Si te digo lo que siento me pongo a llorar acá. O sea, es increíble lo que pasó. Fue increíble porque fue muy rápido. Toda la gente lo pudo ver, pudo observar que fue rapidísimo”, aseguró muy conmovido.





Rápidamente Rivera explicó cómo fue la secuencia al momento de percatarse del incendio, “la verdad es que estoy muy contento del equipo trabajo porque actuó muy bien, rápido, evacuando a la gente que estaba, sacándolos, dejaron todo, hasta sus teléfonos quedaron adentro, no les importó nada más que evacuar a los clientes, cortaron la luz, se cortó todo. Sacaron a la gente. Todo el plan de evacuación fue perfecto”.





Más adelante el gerente que desde hace más de una década trabaja en el comercio explicó que para él lo importante era evacuar a la gente, “lo material se recupera, pasarán años, pero las vidas no se recuperan. Lo fundamental es esto, y hoy lo veíamos y esa misma noche ahí sentado en el cordón de la vereda, hasta la medianoche, pensaba muchas cosas”.





Muestra de cariño

En otro párrafo Emanuel Rivera agradeció el cariño que recibieron en todo momento por toda la comunidad y el trabajo de los bomberos y brigadistas, “Primero que nada quiero agradecer los muchos llamados de teléfono, muchos whatsapp, la gente que se acercaba, la cantidad de clientes que se preocupaban por nosotros, si estábamos bien o estábamos mal. Todos los mensajes, cómo están los chicos, si salieron. Se me hace el nudo la garganta porque el cariño que demostró la gente de El Bolsón fue impresionante. Tanto la gente que viene a trabajar, como los que sacaron los autos de atrás”.





20 años de trabajo

Sobre la continuidad laboral explicó que no se rendirán, volverán a abrir las puertas de Elvira, “es difícil, es un trabajo que llevó muchos años. La empresa ya lo conoce todo el mundo acá hace 20 años. No es que están de ayer, fueron muchos años de trabajo, para hacer una estructura tan grande, para poder brindar un servicio bueno. O sea, es difícil. Pero bueno, lo más importante es que no vamos a bajar los brazos”.













Aunque sea en un garaje

“Es difícil. Muy difícil. Pero bueno, quiero transmitirle también al pueblo que nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir para adelante. Así sea, en una casa vendiendo cosas, vamos a ir para adelante”.





7 familias





Elvira siempre mantuvo el lugar, siempre mantuvo a los trabajadores y ante la consulta sobre el futuro de estas 7 familias Emanuel no dudo en responder, “de eso hay que estar tranquilos porque nosotros vamos todos para adelante. Esto no es ... acá se termina y listo. Todo lo contrario. Vamos a salir para adelante. Buscaremos algo, buscaremos la forma. No vamos a dejar a nuestros clientes en banda. Lo más importante para nosotros y para la empresa y para el dueño siempre fueron los clientes. De eso quédense tranquilos porque, de alguna u otra forma, vamos a salir adelante”.













No quedó nada

Con todo el trabajador detalló que en el interior del comercio ya no queda nada se perdió todo y le realizó un pedido a la comunidad: “quiero decirle al pueblo, a la gente, que no se acerque mucho al edificio por el peligro de las chapas. Todavía estamos buscando personal para poder retirar los escombros. No lo puede retirar cualquier persona. Si se levanta viento es muy peligroso. Realmente no hay nada que sirva adentro que uno pueda aprovechar. Después van a ver los escombros, se quemó absolutamente todo. No quedó nada servible. Fue destrucción total de toda la mercadería”.





El equipo

Otro de los puntos fundamentales a destacar es el equipo de trabajo del comercio que nunca dejó de asistir y aunque sea en lo más mínimo colaboran, “el equipo no se quería ir. El primer día yo me fui a las 2 de la mañana. A las 7 de la mañana, 8 ya estábamos todos firmes acá para estar. Y ahora bueno, vamos a tratar de ordenar un poco, limpiar las veredas. Más que nada que la gente no se lastime. O sea, sacar todos los escombros y ver cómo sigue todo esto. Podemos decir, a lo mejor encontrar un rinconcito de una casa, como decías vos, un garage grande, porque esto es muy grande”.





Hay Elvira para rato en El Bolsón





Ante esta consulta Rivera no dudó en responder: “Elvira va a estar siempre en El Bolsón. Elvira no se va de El Bolsón. Así que de eso despreocúpese, porque lo que sea que vamos a buscar, algo vamos a hacer. No sé si mañana, pero no, nosotros no nos vamos de acá. Elvira es nuestra. O sea, de El Bolsón”, aseguró el trabajador.