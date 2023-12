Esta hiperinflación es peor que la que vivimos con Alfonsín

Así lo aseguró esta mañana el comerciante José Martínez, propietario de una distribuidora ubicada en el acceso norte a El Bolsón y confirmó que los incrementos son prácticamente a cada hora.

Con la escalada de precios que se viene registrando día a día noticias del Bolsón llegó hasta la distribuidora de acceso norte donde charló con su propietario José Martínez, “estamos pasando una situación difícil, yo tengo 40 años en esto y hemos vivido situaciones difíciles en el país, pero como esta en este momento a mí entender ninguna, nos estamos descapitalizando terriblemente porque los aumentos son por hora”, aseguró el empresario.

Además, Martínez reflexionó que los precios suben con tal rapidez que no dan abasto para remarcar, “no podemos remarcar, no tenemos sistemas muy modernos por decir de alguna manera, los cambios de precio los hacemos de forma manual y lleva mucho tiempo. Pero entregamos la mercadería y entregamos volumen al cliente porque respetamos al cliente es una política mía personal, aseguró.

Entrega restringida

Al consultarle al mayorista si ellos están recibiendo la totalidad de los pedidos no dudó en responder: “Nos están entregando el 50% del pedido, no nos respetan los precios, solo algunas casas respetan los precios por ejemplo Pigüé que si nos respeta los precios. Estamos haciendo lo que podemos para atender al cliente en un momento difícil, muy difícil”.

Tres meses difíciles

Consultado sobre los meses venideros Martínez explicó que la inflación seguirá muy presente, “los economistas, no los políticos, los economistas opinan que la suba de enero va a ser de un 30% y un 20% en febrero, por la inercia de enero, sumado al que ya tiene que ronda el %60 más que hemos tenido en las últimas dos semanas, no hablemos de lo que veníamos más o menos anterior cuando que nunca fue de un 15% los últimos meses, serán meses difíciles”, anticipó.

Menos ventas

Sobre qué opina la gente y si compra la misma cantidad que venía comprando meses anteriores esto no respondió: “y ha bajado un poco, porque la plata en la calle es la misma. Los sueldos, entiendo que los aumentos son pocos no sé si alcanzan el 10 el 15 el 20% en algunos casos contra un 60% un 70% un 80% de inflación. Yo estoy en el negocio todo el día y hablo con la gente, yo veo cómo compra la gente, viene y me pregunta los precios y ¿hasta dónde alcanza?, y luego hace la compra”, enfatizó.

Peor que la hiper de Alfonsín

Finalmente, y al pedirle que compare esta hiperinflación con la bebida A fines de los 80 durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín el empresario no dudó en sostener que esta es mucho peor, “me acuerdo muchas cosas de esa hiper, a mí entender el recuerdo de muchos años a lo anterior, ésta es mucho peor, a mí entender. Esta es mucho mucho peor porque ahora no se ha descapitalizado únicamente el salariado, nosotros estamos perdiendo capital, hoy engomar una camioneta cuesta $1,200,000 y de dónde vamos a sacar de acá un par de meses cuando tengamos que poner las gomas a las camionetas, que la ocupamos para trabajar y para llevarle los pedidos a los clientes, sin ningún tipo de costo. Entonces creo que nosotros vamos a quedar fuertemente descapitalizados después de esta situación, que a mí entender es muy difícil y muy grave”, aseguró José Martínez.