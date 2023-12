Éxito total para la primera edición del Bio Festival en El Bolsón

Desarrollado durante la tarde del sábado el Bio Festival llegó para quedarse, sin lugar a dudas esta muestra de energías renovables y charlas sobre el cuidado de la tierra y el medio ambiente maridadas con buena gastronomía y música regional, convocó a miles de personas el fin de semana en la peatonal de El Bolsón.









En diálogo con noticias del Bolsón Ezequiel Mugillo organizador agradeció la confianza depositada en el evento por más de 50 productores que llegaron con sus estantes entre los que se destacan Tito el auto el primer auto eléctrico argentino o como la gente de Dinterra que trajo una turbina eólica para enseñar su funcionamiento.





Conforme uno avanzaba por la peatonal de El Bolsón podía ir escuchando algo de buena música sentir los aromas de los carros de gastronomía mechándose con pantallas de generación solar y por qué no algunos molinos de viento no los con los que peleaba El Quijote, sino que aquellos que vienen a dar una solución al problema de los recursos no renovables.





Tito el primer auto eléctrico argentino









En la oportunidad noticias del Bolsón dialogó con el gerente Regional de la Patagonia para la empresa fabricante de Tito Ricardo Green quién nos contó: “Es una forma bastante económica de poder movilizarse, se enchufa al tomacorriente normal de la casa, no es necesario tener puntos especiales de carga ni nada por el estilo, es una manera muy barata de movilizarse, más barata que la nafta. Acá en El Bolsón por ejemplo a las tarifas este que tienen la electricidad con $150 hacen 100 km o sea medio litro de nafta por 100 km no existe”, asegura Green sobre el consumo.





Al momento de hablar sobre la vida útil y el tiempo de demora en la carga Ricardo detalló que se puede utilizar todo el día sin gastar la totalidad de la carga sin embargo cuando uno se va a descansar Tito se recarga, “Hay dos versiones de vehículo, uno con baterías para 100 km de poder transitar y otro para 300 km. La vida útil de la batería son 300,000 km así que dura varios años de uso y si se gastó por completo la batería, son 6 horas de recarga, pero difícil que uno termine al final del día con el 100% consumido”, aseguró.





Sobre los valores rondan desde los 6 millones de pesos la versión más básica hasta los 10 millones de pesos la pickup con mayor versatilidad Ricardo Green referente de la empresa en la Patagonia también explicó que hay algunas bondades al momento de realizar las transferencias y el pago de patentes también en los estacionamientos medidos y pagos.





Turbina eólica









Otro de los grupos que estuvieron presentes en el Bio Festival fue Dinterra quien presentó su turbina eólica de 5 kw de generación según asegura el técnico Gastón Amaya quién nos cuenta sobre las bondades de esta turbina eólica, “somos una empresa nacional, y estamos trayendo una turbina de eje vertical, una de las primeras que se ha construido acá en Argentina. Es un equipo de 5 kw de generación y la verdad que estamos muy contentos de cómo nos han recibido en El Bolsón”.





Sobre las bondades de este equipo Amaya destacó: “5 kw de generación equivalen a el consumo básico de una casa, estamos hablando siempre sin aire acondicionado, con esta turbina nosotros a lo que apuntamos es un sistema híbrido, por eso ustedes van a poder ver que tenemos panelería solar y la turbina eólica. No venimos a suplir o contrarrestar lo solar, porque sabemos que funciona muy bien, quizás acá no tanto por el tema del clima, pero ambas tecnologías complementadas te dan muy buen rendimiento y es lo que estamos ofreciendo nosotros”.









La música presente





Ya con los últimos rayos del sol los músicos coparon el escenario principal de la peatonal cordillerana e invadieron con los ritmos del reggae y otros los puestos gastronómicos que hasta las 23 horas permanecieron abiertos y fueron el deleite y disfrute de los turistas junto a los vecinos que concurrieron al primer Bio Festival.