Facundo López: “hoy la prioridad del Gobierno pasa por garantizar la salud y la seguridad”

“La decisión y convicción de trabajo con Alberto Weretilneck es decirle la verdad a los rionegrinos: la difícil situación económica provincial y nacional hace imposible hacer frente al pago de la segunda cuota del aguinaldo en un solo tramo. Hoy la prioridad es atender la situación de la salud pública y la seguridad, servicios esenciales”. Así se refirió el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, al anuncio realizado por el Gobierno Provincial respecto del pago en dos cuotas del SAC.

Añadió que “las repercusiones de esta medida se verán fehacientemente mañana en las reuniones paritarias”.

López fundamentó esta decisión en dos aspectos: los alcances de las medidas del Gobierno Nacional, la baja de los ingresos provinciales por coparticipación, la baja en el Impuesto a las Ganancias, la retracción en el consumo, y sobre todo el nivel de endeudamiento de la Provincia sobre todo con los proveedores.

“Cuando la gestión de Alberto asumió había en Tesorería deudas por 8 mil millones de pesos, pero también hay otras deudas por otros 25 mil millones, lo que suma más de 30 mil. Hoy la prioridad pasa por volver a poner en funcionamiento el sistema de salud, que se encuentra con muchas deficiencias por falta de insumos y recursos, y el tema de seguridad sobre todo con lo que tiene que ver con la prevención”, sintetizó el Presidente del Bloque de JSRN en diálogo con LU19.

Agregó que “sabemos muy bien que el agüinado es un derecho de los trabajadores, pero la realidad es que lo podemos pagar en dos cuotas. La tarea del Estado no es sólo el pago de los sueldos. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos y hoy no tenemos la disponibilidad de los 17 mil millones de pesos necesarios para el pago de los aguinaldos. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ordenar las cuentas del Estado Provincial y que esta medida sea sólo excepcionalmente en esta oportunidad y en junio cuando tengamos la próxima cuota podamos hacerlo en las condiciones económicas que todos esperamos”.

Respecto de la deuda provincial, Facundo López explicó que “está vinculada principalmente con proveedores, salud, y obra pública. A esto se suma la afectación de los ingresos en unos 3 mil millones de pesos por la eliminación del Impuesto a las Ganancias, medida que avalamos porque estamos convencidos que el salario no es ganancia pero que significan menos ingresos para las arcas provinciales y que creemos que deberían ser compensados con el Impuesto al Cheque y el Impuesto País”.





Legisladores tampoco





Además, López también anunció que los legisladores de Juntos Somos Río Negro no cobrarán el aguinaldo

Los legisladores del Bloque de Juntos Somos Río Negro no cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2023. Así lo confirmó hoy el Presidente de la Bancada oficialista, Facundo López, quien remitió una nota formal al Vicegobernador Pedro Pesatti, informando esta decisión y requiriendo no se liquide ese concepto para los parlamentarios de este Bloque.

“Estamos en un momento sumamente difícil para la Provincia, al igual que sucede en todo el resto del país, y no solamente tenemos que ser solidarios en esta situación, sino que además tenemos que mostrarle a la sociedad que estamos a la altura de las circunstancias y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para acompañar en estas circunstancias. El Gobernador Alberto Weretilneck inició el camino anunciando que sus funcionarios no cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, y me parece que como representantes de este Gobierno, los legisladores tenemos que hacer lo mismo”, sostuvo.

En este marco, aclaró que “esta decisión involucra solamente a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, como representantes del partido de Gobierno que tiene la enorme tarea de dar las respuestas necesarias a la sociedad. Ya lo dijo el Gobernador Weretilneck: las prioridades son la salud pública y la seguridad, y todos los integrantes de Juntos estamos dispuestos a colaborar”.