Lamberto anticipó cómo será su gestión en el Ministerio de salud de la provincia

Recientemente la directora del hospital de área de El Bolsón técnica Myrna Lamberto fue designada como secretaria de planificación y de gestiones administrativas en el ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, a cargo de Ana Senesi, Junto a referentes de otros hospitales como el de Viedma y con la colaboración estrecha del director del hospital de San Carlos de Bariloche Proponen crear una codirección basada en un anclaje territorial muy importante.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con la directora del hospital de área local Myrna Lamberto sobre su designación como secretaria de planificación y gestiones administrativas en el Ministerio de salud de la provincia, “en primer lugar quiero agradecer a quienes nos convocaron hace ya un par de meses a trabajar con el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre encabezado por nuestro senador actual Alberto Weretilenck, por supuesto estoy agradecida también con nuestro ministro licenciado Fabián Zgaib”, remarcó.





Nueva modalidad de trabajo

Seguidamente y en relación a la modalidad de gestión detalló que ya hace varios meses están trabajando con un equipo convocado por el propio gobernador y el ministro actual para delinear en en una nueva de forma de conducción en los próximos cuatro años, “quedamos definitivos a la cabeza del ministerio la licenciada Ana senesi que es actualmente la directora del hospital López Lima en general Roca, el doctor Pacayú que es el actual director del hospital Zatti de viedma, Martín Filiberto que es uno de los secretarios que continúa de la gestión del licenciado Zgaib y yo como representante de la zona andina por supuesto trabajando mucho también con el Doctor Leo Gil del hospital zonal de Bariloche, él es parte del equipo si bien él no va a estar en Viedma, es parte también del asesoramiento y el trabajo en conjunto y de los lineamientos que nos solicitó el senador y la impronta que le quiera dar Ana senesi a la cartera”.













Nuevo desafío

Sobre esta nueva modalidad de gestión Lamberto detalló que se trata de un desafío nuevo con otra mirada, “todos supimos entender lo que el gobernador electo nos pidió, este nuevo desafío del plan sanitario, con otra mirada con más terreno con las diferentes situaciones de la territorialidad de la provincia. Nosotros sabemos que la provincia es muy amplia con necesidades totalmente distintas desde la zona andina, la zona atlántica, pasando por la línea sur, el Valle la verdad que si bien yo no tengo mucha experiencia Ana sí”, aseguró Lamberto.





Sobre la situacion de coebertura profesional explico que el de El Bolsón fue un caso especial, “la realidad que fuimos uno de los hospitales que hemos dado respuesta desde el covid hasta ahora, en la necesidad de profesionales específicos a cubrir otros hospitales. De hecho, mañana se van a cubrir Río Colorado, hemos cubierto hasta hace poco general Roca, San Antonio, la verdad que conozco la parte de la zona del Valle simplemente por estas cuestiones puntuales, de la falta de cobertura de profesionales y que mis compañeros desde el hospital siempre han estado a la altura y colaborando con las necesidades de dar respuesta en toda la provincia. Eso es algo que la verdad que en El Bolsón y en la zona andina funciona”, confío.

Seguidamente la técnica comentó que junto al doctor Leo Gil de Bariloche han armado un equipo y con los compañeros de la zona andina para buscar estrategias para que la gente no se movilice, sino los profesionales ir a los lugares por ahí más inhóspitos, con menos recursos de la comunidad para que se puedan acercarles la atención, “Así que la verdad que para nosotros fue una experiencia muy buena, lo seguimos sosteniendo, no implica que eso le quite atención en la carga horaria de lunes a viernes en los hospitales, porque mis compañeros se trasladan los días sábados a Ñorquinco o a otras localidades estoy hablando de ginecología, pediatría, fonoaudiología, kinesio y eso es algo que lo venimos sosteniendo hace más de 7 años y dio resultados”, remarcó Lamberto.

















Hay que pasar el verano





Sobre la situación de dirección en la que queda el hospital local de El Bolsón Lamberto explicó que transitoriamente la dirección va a seguir estando a cargo suyo, “quien queda transitoriamente, en mi ausencia es el doctor Delgadillo que vamos a ir haciendo una transición tranquilos, la verdad que primero hay que pasar el verano nosotros venimos trabajando fuertemente con la temporada. El Bolsón cambia el 100% con la llegada de turistas. Entonces tenemos un plan de contingencia que venimos trabajando, siempre tratando de dar una vuelta más para mejorar la calidad de atención y el bienestar y la calidad de trabajo de mis compañeros. Así que durante estos tres meses por lo menos va a ser de esta manera yo voy a ir y venir y trabajar junto a mis compañeros acá en El Bolsón”, aseguro la nueva secretaria de planificación y de gestiones administrativas en el ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.