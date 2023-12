Mallín Ahogado: vecinos piden mayor presencia policial y que reintegren el móvil.

Luego del violento robo que sufriera un vecino de la zona rural de Mallín Ahogado la comunidad se manifestó pidiendo mayor presencia policial y destacando que a pesar de haberse hecho cargo de la reparación del móvil, el vehículo no está cumpliendo funciones en esa unidad operativa.





En una carta enviada a los medios de comunicación los vecinos de Mallín Ahogado plasman su preocupación por la situación que viven: “los vecinos de mallín solicitamos al comisario de la comisaría 12 de El Bolsón y a funcionarios de seguridad de la provincia que corresponda una sub comisaría ...ya no somos 200 vecinos aquí somos muchos...!!! y sin un móvil policial en el destacamento, los vecinos comentan que pusieron plata de su bolsillo para arreglar el móvil que estaba en dicho destacamento y una vez arreglado se lo llevaron y no ha vuelto”, reza parte de la nota enviada por los vecinos.





Además, de preguntarse ¿Qué pasó con ese móvil? aseguran que con dos uniformados y sin móvil están a la merced de los chorros, “mallín dice basta de robos y pide más presencia policial, dado a la infinidades de robos en la zona, necesitamos presencia policial, estamos cansados de los robos, últimamente a mano armada”, enfatizaron en la misiva firmada por el grupo de vecinos autoconvocados de Mallín Ahogado y costa del río Azul.