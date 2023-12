Martin Doñate en El Bolsón: “acá no hay motosierra, acá hay amor y justicia social”

Así se expresó esta semana a El Bolsón el Senador Nacional Martín Doñate junto al intendente Bruno Pogliano en el acto de entrega y cesión definitiva de casi 40 hectáreas de tierras del estado nacional ubicadas en pleno casco urbano con destino a los cinco clubes de la ciudad.





Este “es un sueño esperado durante muchos años” según expresó el propio intendente Pogliano en coincidencia con quienes hicieron uso de la palabra, que “se logró a través del senador Doñate por gestiones ante la Agencia de Bienes del Estado Nacional (ABBE) y el ex ministro del interior Wado De Pedro ejecutado a través de la tarea de la actual legisladora Ana Marks”.





“Quiero decirles que acá no hay motosierra, acá hay amor y justicia social” señaló Doñate ante los referentes deportivos y destacó el compromiso conjunto “de la gran gestión de Bruno y la tarea del concejo deliberante con Rosa Monsalve y Fabián Rudolph quienes trabajaron el proyecto para que hoy los clubes El Refugio, Torino, Cristal, Deportivo Cali y la liga infantil AFCA, la de veteranos AFUVECO y la liga AFUCA puedan contar con sus predios, regularizarlos y desarrollar con planificación y tranquilidad su enorme tarea socio comunitaria”.





También los representantes de los clubes se expresaron agradeciendo este “enorme logro” que significa un “antes y un después” en la vida de las instituciones deportivas y las ligas locales.









Doñate también destacó “el desafío de nuestra generación” para el presente y el futuro de nuestra provincia y el país. Y señaló el ejemplo de El Bolsón “con Bruno Pogliano, Leandro García y toda una camada de nuestra generación tenemos el mejor ejemplo de lo importante que son los grandes acuerdos, de trascender nuestra individualidad respetando nuestras identidades, nuestra pertenencia partidaria e incluso la sana competencia electoral y cumplir con los grandes objetivos y cumplir con la palabra”, señaló Doñate.





En tiempos en los que se quiere imponer la agenda de privatizar los clubes, el senador rionegrino subrayó “los clubes no se entregan, como no se entregan los amigos, los compañeros, no se entregan ni la patria, ni la provincia se entregan a cambio de negocios, ni por favores al mercado o intereses individuales” y afirmó “no hay mayor camino para tener libertad que transitar el camino de la justicia social. Y acá no hay motosierra, acá estamos frente a un profundo acto de amor y de justicia social y, también, hoy estos clubes tienen desde ahora mayor soberanía e independencia para planificarse y pensar el futuro”.