Robó en un comercio céntrico, pero lo agarraron cuando esperaba el colectivo

El hecho ocurrió ayer por la mañana pasadas las 08:20 del sábado. En un rápido accionar policial el delincuente, un joven de 16 años, fue detenido a una cuadra.





En contacto con noticias del Bolsón el comisario Miguel Ángel Mariñanco titular de la unidad 12 de policía local confirmó que siendo las 8:30 de la mañana del sábado se comunica un vecino, haciendo saber que había una rotura de dos cristales perteneciente a la puerta ingreso a Heladería “JAULA”, constituido personal policial junto a empleados del lugar refieren que autores Ignorados habían sustraído 3 teléfonos celulares M/ SAMSUNG color negros; 1 una Riñonera conteniendo llaves y dinero en efectivo que era propina del personal del lugar todo ello previo romper dos cristales y acceder al interior.





Sin embargo minutos más tarde y en momentos que personal policial llevaba adelante las diligencias en lugar, 911 emergencias informa que se comunico un testigo solicitando presencia policial en parada de colectivo sito Av. San Martin y Av. Belgrano esta ciudad, en virtud que estaba observando a un masculino que poseía 3 teléfonos celulares y mucho dinero en efectivo en una riñonera.





Seguidamente el comisario Mariñanco confirmó que por lo que por tal circunstancia personal de peatonal se constituye en el lugar procediendo a la identificación de 1 masculino, el mismo en presencia de testigos de actuación exhibe sus pertenencias constatándose que poseía aproximadamente una suma de $98.000 mil pesos aproximadamente; 1 teléfono celular, con fondo de pantalla de bloqueo con imagen en C/ rojo e inscripción “JAUJA SENTIDOS PATAGÓNICOS”,1 teléfono celular, M/ Samsung, modelo Galaxy A03, C/ negro; 1 teléfono celular, M/ Samsung, modelo Galaxy A03, C/ negro,; 1 riñonera, de cuero, color negro, de dos cierres principales y dos pequeños de bolsillo y 1 manojo de cinco llaves, a lo cual se solicita la presencia del personal de Gabinete de criminalística en el lugar.

Finalizada diligencias se procedió al secuestro de elementos, constatándose que el autor del hecho resulta ser menor de edad de16 años por lo que se lo demora trasladándolo al nosocomio local y a posterior traslado a la comisaria de la familia, a fines de que se realice la entrega a operadores de S.E.N.A.F.

Mas tarde luego de recibir la denuncia de los damnificados se restituyeron los celulares y el dinero.