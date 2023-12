Se extiende la incertidumbre por la llegada de los medios aéreos a la Comarca Andina

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó la adhesión al decreto de emergencia ígnea sancionado por el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, e invitó a sumarse a los municipios vecinos “porque los bosques son un recurso que debemos cuidar todos”, dijo. No obstante, el coordinador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, Marcelo Rey, adelantó hoy que “se resuelve la semana próxima”, al tiempo que reveló que “tengo información, pero no oficial y por lo tanto no la puedo dar. Entonces, esperamos y confiamos en que rápidamente se resuelva la contratación de helicópteros y aviones hidrantes por parte del gobierno nacional”.