Weretilneck solicitó a Nación medios aéreos de lucha contra incendios

Requiere un avión observador, un avión hidrante y un helicóptero, en el marco de los recursos y acciones coordinadas que contempla la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales.





El riesgo de incendios forestales y particularmente de interfase, con afectación de vidas humanas e infraestructuras, se incrementa considerablemente en esta época del año, no solo por las condiciones meteorológicas sino también por la afluencia de visitantes.





La gestión de Weretilneck viene a reiterar una solicitud del SPLIF que no tuvo respuesta nacional. “Existe una marcada preocupación provincial por el alto riesgo que implica no tener certeza sobre la disponibilidad de medios aéreos y por no poder planificar adecuadamente las tareas de prevención”, remarcó.





Añadió: “Los medios aéreos son esenciales tanto para permitir la detección temprana y un ataque inicial eficiente de los focos ígneos en lugares distantes y de difícil acceso, como para llegar rápidamente con personal, equipamiento y medios de combate”.





El gobernador rionegrino resaltó que debido al alto costo de los medios aéreos de prevención y lucha contra incendios, la única forma que tiene el Estado Provincial de contar con el mismo, es mediante los recursos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.





“Durante décadas, el S. P.L.I.F. ha trabajado de manera mancomunada con el Estado Nacional en acciones preventivas y de combate de incendios de vegetación, esperamos poder continuar en esa tarea conjunta con el objetivo de proteger a nuestra población y nuestro medio ambiente”, finalizó el mandatario que esta semana declaró Emergencia Ígnea en toda la provincia a través del decreto N° 198 .





Esta semana se declaró Emergencia Ígnea en toda la provincia a través del decreto N° 198 y advirtió: “Existe una gran preocupación en Río Negro toda vez que nos encontramos transitando la temporada de mayor riesgo de incendios”.

