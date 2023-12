Yashira e Isaac Molina Becker: estirpe de campeones

Yashira e Isaac son atletas de la escuela de pesas de Atletas del Sur de la localidad de El Bolsón quienes el fin de semana estuvieron participando de un campeonato argentino de levantamiento de pesas ambos trajeron múltiples logros destacándose como campeones argentinos en levantamiento de pesas de distintas modalidades. Yashira obtuvo 9 medallas de oro e Isaac 2 de oro, 2 de plata y una de bronce.





Esta mañana dialogamos con Mateo Molina quién es padre y entrenador de los jóvenes que participaron de este campeonato argentino de levantamiento de pesas en el Cenard en Buenos Aires, “para Isaac fue terminar de cerrar el año en el que tuvo varios logros pero consagrarse campeón nacional ya es como la palabra mayor”, explicó el entrenador y papa de los jóvenes quien detalló: a nivel país quedó incluso tuvo medallas en las categorías Sub 20 que es una categoría mayor a la que es él es Sub 17 tiene 16 años y tuvo medalla de plata en ejercicio de arranque en categoría Sub 20 y en el total categoría Sub 20 también además de tener dos oros en Sub 17 en el total por eso es campeón y en el envión que es el ejercicio de dos tiempos, contó Mateo.









Al ser consultado el joven de tan solo 16 años contó cómo es su rutina diaria pero sobre todo hizo hincapié en el trabajo constante y la conducta deportiva, “llevo tiempo lograrlo, es un buen tiempo entrenando pero ojos logras se ven sobre todo cuando te cuelgan la medalla”, contó Isaac quien además graficó: “fue una competencia muy jugada estuvo interesante la experiencia”.





Isaac Molina Becker es Atleta sub 17 M73





Campeón nacional sub 17





Oro en arranque 101 kg





Plata en envión 116 kg





Oro en total 218 kg





Plata en arranque División sub 20





Bronce en total División sub 20.





Chiquita pero en el tablado es enorme





“Cuando subo al tablado y me concentro en mi actividad me siento realmente grande”, tiene tan solo 15 años se la ve pequeña frágil pero es una impresión totalmente errónea la que da yasira esta joven que es récord nacional y que marca el rumbo a otras niñas de su edad, “Yashira tuvo oro triple, oro en las tres categorías, en la mayor pudiéramos haber podido tener plata pero bueno por una cuestión de edad y de reglamento, ya no se puede anotar, pero tuvo nueve medallas de oro, tres en Sub 17, tres en sub 15 que es la categoría de ella y tres en Sub 20 que es la categoría mayor a la que nos podíamos inscribir por la edad que ella tiene”, contó orgulloso su papá y entrenador.





Fueron varios récords nacionales los que batió Yashira,en sub 15 tuvo récord en el primer ejercicio que es el arranque, que es en un solo tiempo. Tuvo récord en el ejercicio de dos tiempos que es el envión. Y tuvo récord en el total son los dos ejercicios los kilos sumados 148 kg levantó en total. En un solo tiempo y en dos tiempos hizo 82 kg en la categoría 49 kg su 15 .





Tímida contó: “estoy muy feliz porque es algo que venimos trabajando todo el año para alcanzarlo y se logró y fue muy linda la experiencia de salir campeona”. Y con una alegría genuina invadida de la inocencia de 15 años, despojada de toda mezquindad deportiva, remarcó: “estoy re feliz, re contenta”.









Yashira Molina Becker es atleta nacional.





Campeona nacional sub 15 sub 17 y sub 20





Record nacional sub 15 de arranque 66 kg





Record nacional sub 15 envión 82kg





Record nacional sub 15 de total olímpico 148 kg .





Sueños olímpicos





Ambos son de la escuela de Atletas del Sur guiados y apoyados en todo momento por su padre Mateo Molina, tanto Isaac como Yashira sueñan con llegar a una olimpiada, que en un país normal ya estarían trabajando para este fin, dado que son los mejores de toda la república Argentina en su disciplina.