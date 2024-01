Agredieron a una inspectora de comercio cuando realizaba un procedimiento

El hecho ocurrió el fin de semana pasado en pleno centro de El Bolsón y esta mañana en conferencia de prensa El intendente municipal contador Bruno Pogliano repudió el violento ataque a la trabajadora municipal y aseguró que caerán con todo el peso de la ley sobre los violentos y los que no cumplen las normas de convivencia, “ vivimos en una sociedad donde hay normas de convivencia no poder levantarte un día y decir voy a ir a vender Panchos a la plaza hay normas que cumplir entendemos de la necesidad pero también no vamos a dejar que esto sea tierra de nadie”, aseguró el mandatario.









Esta mañana en rueda de prensa el intendente de la localidad de El Bolsón contador Bruno Pogliano se refirió a un hecho de violencia que sufrió una inspectora de comercio el fin de semana pasado mientras realizaba un procedimiento, “estamos preocupados por la situación actual de violencia, no solamente, hacia inspectores de comercio en este caso en particular sino también inspectores de tránsito inspectorías de turismo que se está viviendo en El Bolsón”. confió el mandatario.

Seguidamente hizo mención de la rotura de varios aspersores en plaza pagano, “se ha vandalizado patrimonio municipal, en cuanto a regadores de la plaza Pagano se ha hecho una denuncia penal, que tiene un costo de $500,000 su reparación”.













No lo podemos permitir

Además aseguró que se está haciendo otra denuncia penal por la agresión a los inspectores de comercio que fueron brutalmente agredidos en la plaza Pagano, “fueron agredidos por una persona que estaba vendiendo hamburguesas sin una habilitación comercial y en un lugar indebido, nosotros debemos hacer respetar las normas de convivencia básicas, se debe entender y deben entender todos los vecinos que en una sociedad se debe respetar al otro y se deben cumplir determinadas normas. Es nuestra obligación llevarlo adelante, pero no podemos permitir bajo ningún punto de vista ni agresión al patrimonio municipal ni agresión a los inspectores tanto de comercio como tránsito y de turismo, se los debe respetar porque están haciendo su trabajo y haciendo cumplir las normas. Bajo ningún punto de vista se los puede agredir como lo hicieron el día viernes ya se hizo esa denuncia penal correspondiente”, exclamó Pogliano.









Un corte en la mano





Con todo, el intendente confirmó la lesión que sufrió la joven inspectora, “fue un acto de violencia que esta gente también incitó a otras personas que estaban en la plaza para que agredan a los inspectores de comercio, bajo una mirada policial, obviamente que tienen limitaciones en cuanto a reaccionar, pero en definitiva yo entiendo que deberían haber ido presos inmediatamente todos y cada uno de los agresores. No podemos permitir una violencia de este tipo, yo puedo entender que la sociedad está pasando por un momento difícil que la economía que hay 10,000 cosas que van sucediendo que llevan a que los ánimos están un poquito más efervescentes y que haya una agresividad aún mayor, pero no podemos permitir que esta agresividad pase a ser física, que se dañe el patrimonio municipal, que se agrega un trabajador municipal, porque yo como representante de los vecinos de El Bolsón y como persona que trabaja junto a los empleados municipales tiene la obligación de defenderlos y hacer cumplir las normas. Nosotros esto no lo podemos permitir, lo repudiamos enérgicamente y esperamos que no se vuelva a repetir”, enfatizó.





Solicitar permisos





En cuánto a qué debe hacer una persona que pretende vender en la vía pública el intendente explicó que se debe conseguir un permiso del concejo deliberante, “no se dan muchos permisos en espacio público, porque hay comercios habilitados que se dedican al mismo rubro, que tienen empleados, que pagan impuestos, que tienen una habilitación comercial. Yo no me puedo levantar a la mañana y si yo quiero hago panchos en la plaza Pagano, tiene que conseguir un permiso y no es el lugar adecuado para llevar adelante un comercio de este tipo, hay lugares, hay comercios, puede alquilar un local hacer la habilitación, hay una bromatología atrás también que debe bregar por el buen estado de los alimentos”, sostuvo y se preguntó: ¿Qué sabemos qué es lo que vende esta persona?





Cortarle la mano a la inspectora

Finalmente Pogliano reconoció que plaza Pagano obviamente es un lugar donde hay muchísima gente, donde el turista está, “es una puerta para poder vender a muchísima gente, pero no se puede, tiene que ser a través de los permisos debidos y en este caso en particular no los tenía, y mucho menos violentarse ante un inspector municipal que va a avisarle que no puede ejercer el comercio de esa manera, eso no lo podemos permitir. Encima agrede a una inspectora mujer, un hombre con lo que significa la violencia de género y todas estas, cuestiones cortarle la mano, ¿a qué punto queremos llegar?, consultó el jefe comunal.