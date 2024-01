Con más fuerza que nunca: Elvira ya tiene un nuevo local y fecha de reapertura.

El local está ubicado frente a la plazoleta Mauricio Cornejo en pleno centro de El Bolsón donde antiguamente funcionaba la sucursal de Lucaioli y según destacó el gerente Manuel Rivera están trabajando contrarreloj para poder habilitar el reabrir las puertas el próximo 8 de enero.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Manuel Rivera, gerente de la casa de electrodomésticos Elvira, que hace poco más de una semana sufriera un devastador incendio en su local comercial, “Conseguimos un nuevo local muy rápido, es el que era de ex Lucaioli, todos saben, se deben acordar el lugar y estamos acá pleno metiéndole para reabrir lo antes posible o sea que Elvira no se vá”, remarcó el gerente.





Después de reyes

En relación a la fecha de reapertura Rivera confió que sería en los próximos días, “La idea es el 8 de enero estar abiertos, le estamos metiendo todo para que el lunes a las 8:00 estemos acá con todo. Ojalá podamos llegar con todo porque son un montón de trámites, habilitación y muchas cosas estamos haciendo todo lo posible pero la idea es esa”, estimó.





Equipo completo

Además, confirmó las fuentes laborales y volvió a valorar la actitud de los trabajadores, “Con el equipo me tengo que sacar el sombrero, porque los chicos están a pleno siempre de corazón con la mejor predisposición, lo habrán visto estuvimos limpiando toda la vereda, sacamos los vidrios, sacamos todo lo que podíamos para que la gente no se lastime cerramos. Ahí hicimos todo ya lo dejamos impecable, pero bueno nuestra idea era que nadie se lastime y ponerle el pecho como siempre. Pero el equipo es un equipazo y están todos metidos acá adentro limpiando, acomodando, pintando, dejando todo perfecto como nos gusta tener todo a nosotros”.









La sorpresa más grande va a ser que estamos todos

En otro párrafo Rivera No solo destacó el apoyo del equipo de trabajo sino también de los propietarios de la empresa quienes estuvieron limpiando los residuos del local quemado codo a codo con los trabajadores, “aparte quiero destacar el apoyo de los propietarios, ellos estuvieron Incluso ayudándonos a hacer las cosas o sea no es que miraban y decían qué hacer, sí no que se arremangaron y ayudaron a acomodar, cargar, pasar y han venido y han estado. La verdad que el compromiso de ellos es espectacular, nunca, nunca para atrás, siempre todo para adelante, poniendo el pecho y de alguna otra forma vamos para adelante”, aseguró.

Como regresan

Finalmente y al dialogar sobre las nuevas formas de pago en virtud de la situación económica que se vive Manuel Rivera destacó que se reciben como siempre todas las tarjetas de créditos, “seguro el contado, el crédito personal es algo que queremos recuperar ya, pero todos saben que la situación no es buena, en el país está todo muy en el aire. Nosotros ya lo queremos abrir pero es difícil, lo de las cuotas no sé si va a ser el lunes porque todavía está todo medio difícil, pera se va a dar”, explicó Rivera.