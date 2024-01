El Hoyo: aparecieron dos murciélagos con rabia

Un equipo del Departamento Zoonosis de Salud Pública está trabajando esta semana en un periodo de 200 metros del sector donde fueron detectados los animales infectados, aunque hasta el momento no han aparecido mascotas contagiadas.

Según precisó el veterinario Alejandro Scarpatti, “hubo hallazgos de murciélagos con rabia por parte de pobladores, quienes dieron aviso al hospital local. En este caso, enviamos tres muestras al Instituto Pasteur, dos de las cuales dieron positivo (Rincón Currumahuida) y una negativa (paraje El Pedregoso)”.

Al respecto, recordó que “venimos haciendo un trabajo sobre el tema desde hace más de 10 años, en conjunto con Senasa y la Universidad de San Juan Bosco”, al tiempo que aseguró que “se considera que es normal que aparezcan de vez en cuando murciélagos con este tipo de virus rábico”.

En tal sentido, adelantó que “podría ser contagioso para las personas y los animales, por eso es obligatoria la vacunación antirrábica en todo el país. En la región, y desde hace ya unos cuantos años, en articulación con los municipios se está estimulando la campaña gratuita con vacunas que cede el Ministerio de Salud de la Nación”.

Enseguida aseguró que “hasta el momento en la Patagonia ni hubo diagnóstico de rabia en perros o gatos. Sí en murciélagos -que se consideran portadores del virus-, ya que en los últimos años hemos tenido casos en El Bolsón, en Esquel y en Trevelin”.

De igual modo, remarcó que “los murciélagos son habitantes naturales en nuestra zona, son insectívoros y realmente importantes en el ecosistema. No implica que sean enemigos de los humanos, aunque siempre hay que tener precaución en el caso de encontrar alguno que vuele de día o que esté tirado en el piso de nuestras casas, porque la transmisión es a través de la mordedura y la saliva”.

En coincidencia, recomendó que “si se lo halla en el bosque, lo mejor es alejarse. Si el hallazgo es en la ciudad o en un lugar cercano a un hospital o puesto sanitario, se puede dar aviso y personal del Ministerio de Salud se va a acercar a retirarlo para hacer la prueba diagnóstica correspondiente”.

En respuesta a la campaña de vacunación en el paraje, Scarpatti precisó que “cuando hay un hallazgo de un murciélago positivo, se hace una inoculación en anillo, en un radio de 200 metros. Acá estamos junto a los compañeros del área de Zoonosis y Trabajadores Comunitarios del hospital rural de El Hoyo visitando a toda la gente y vacunando a todas las mascotas”.

Tras confirmar que “no hubo otros casos positivos en la Comarca Andina”, el profesional consultado ratificó que “no es habitual este tipo de contagios y no es una situación que sea preocupante”. Sumó que “no es una cuestión fuera de lo común, en todo el país puede haber rabia en murciélagos, no es que no exista. Solo hay que tomar las precauciones de vacunar a las mascotas todos los años”.