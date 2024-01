Incendios forestales: se reactivó el incendio del vertedero de residuos forestales de El Bolsón

Está activo desde mayo del 2023 y a pesar de los distintos trabajos realizados no se puede sofocar por completo. Desde las 14:30 horas más de 25 brigadistas y bomberos voluntarios trabajaron para controlar las llamas que por momentos superaron los 8 m de altura. Los vecinos de los barrios circundantes piden una solución de fondo a un problema que ya es crónico.





Esta tarde el incendio del vertedero de residuos forestales de El Bolsón volvió a tomar fuerza con llamas que superaban los 8 m de altura; Esto fue advertido por personal municipal quien de inmediato pidió la concurrencia del Splif, una vez en el lugar los brigadistas pudieron controlar el avance de las llamas, “llegó una alarma del personal del municipio que se había prendido el vertedero de ramas por lo que acudimos al lugar con cuatro móviles nuestros, dos camiones cisterna, un móvil de primer ataque y una camioneta de apoyo y nos encontramos con un panorama bastante complicado ya que había mucha llama alta. Así que tuvimos que pedir ayuda a bomberos que acudieron con dos móviles cisterna, con eso pudimos sofocar bastante y bajar el nivel de llama”, explicó Ariel Ruiz.













Un año prendido

Sobre el tiempo que hace que este vertedero está con una llama latente Ruiz detalló, “hace mucho que está ardiendo, para decirte que estuvo ardiendo todo el invierno, no más que a veces demostraba que había actividad a través de humo y otras veces no, pero era subterráneo, hubo fuego todo el invierno”, aseguró el brigadista.





Brigada forestal también

Sobre cuáles son las tareas que están realizando explico: “ahora pudimos contar con la máquina a través del municipio de la empresa Weber, un privado, el cual hizo un cortafuego y después vamos liquidando con una línea de agua que instalamos abajo en el arroyito que pasa por el club hípico y más un pozón de agua que se formó por la misma cantera cuando se creó y además tenemos personal de la brigada forestal que vino a dar una mano. Así que contamos con todas esas personas”.

Finalmente el brigadista confirmó que el fuego está circunscrito; “ sí lo tenemos circunscrito, ahora nos estamos abocando a bajar la actividad nomás”, aseguró Ruiz.













Recomendaciones





En otro párrafo también dialogamos con los brigadistas Julián Fernández y Ulises Rolón quiénes nos comentaron qué precauciones debemos tener en cuenta al momento de realizar un fuego, “ante todo con estos calores que se vienen lo importante es cada vez que salimos a los lugares recreativos hay que tener conciencia del fuego y utilizarlo en lugares donde está permitido”, sostuvo y agregó: “en los camping hay cocinas comunitarias donde se permiten hacer fogones grandes y entonces por ahí cocinar en esos lugares habilitados y después de tener precaución los días de mucho viento y mucho calor tener cuidado con el uso del fuego”, explicó Julián Fernández quien también detalló Que al momento de salir en carpa al bosque lo mejor es llevar comida elaborada y no tener que prender un fuego en ese lugar tan preciado.









Basta de apagar el fuego con tierra

A su tiempo Ulises Rolón nos explicó ¿cómo nos aseguramos de que un fuego está bien apagado?, “Si uno realiza un fuego en un fogón habilitado al momento de terminar de hacer la actividad que está haciendo, ya sea cocinar, calentar agua, es muy importante no proceder a taparlo con tierra o cosas que puedan mantener vivo el fuego, sino más bien lo ideal es con agua, abundante agua hasta que vos estés seguro que ese fuego está totalmente apagado”.

¿ Cómo estás seguro que está totalmente apagado? “cuando al tacto de tu mano con las cenizas no te quemas, si vos estás pensando que te vas a quemar, quiere decir que no estás seguro que quedo totalmente apagado”, recomendó.













Siempre la recomendación primordial es agua hasta que se apague, “ basta de tapar el fuego con tierra. Porque eso no sirve y por lo que estamos viendo como hoy que tenemos un incendio desde un invierno atrás, que ha sido tapado con tierra y subterráneamente sigue prendiendo y cuando hay condiciones dadas levanta y genera incendios grandes”, aseguró Rolon.









Bomberos colaborando





Desde el cuartel de bomberos voluntarios también colaboraron con el combate del incendio en el vertedero municipal ya que dos dotaciones al mando del jefe del cuerpo activo Alejandro Namor llegaron al lugar, en diálogo con noticias del Bolsón Namor explicó, “acá estamos colaborando con el Splif en el basural municipal donde se tiran ramas, aparentemente estaba ardiendo de Hace unos meses y hoy con el viento y la temperatura se reactivó”.









Salvar la comarca

Consultado sobre cómo afecta este tipo de incendios a los bomberos voluntarios no dudó en responder: “Y a nosotros nos afecta mucho porque lo que no queremos es que se escape el fuego en la comarca, queremos salvar la comarca. Vos fíjate acá que estamos rodeados de bosque, tenemos un barrio arriba y estamos muy cerca del pueblo, ya pasa a ser interfaz y así que preferimos trabajar acá y después no estar lamentando otras cosas”, aseguró el voluntario.

Estamos con dos dotaciones, con siete personas y dos dotaciones de bomberos informó Namor respecto al personal que ayudó en el incendio.