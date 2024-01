IPROSS hacia el ordenamiento económico para tener autosustentabilidad

En el marco del contexto socioeconómico que se encuentra atravesando el país, la cadena de abastecimiento de medicamentos y prestaciones se ha visto afectada significativamente, por ello se vienen realizando transferencias desde el Ministerio de Hacienda para normalizar el funcionamiento de la obra social.





“Para nuestro Gobernador son prioridad todos los temas relacionados con la salud de los rionegrinos, por eso trabajamos periódicamente junto al Ministerio de Salud para coordinar acciones, convenios y compras conjuntas, para llegar de la mejor manera a los afiliados”, explicó Ávila.





La titular del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), Marcela Ávila, se refirió al trabajo que se viene realizando desde el inicio de la gestión para normalizar la atención y cobertura de las más de 170 mil personas afiliadas en toda la provincia.

En cuanto al trabajo más complejo que enfrenta día a día la obra social, señaló que “una de las problemáticas más importantes que tenemos que afrontar es la cadena de abastecimiento de medicamentos, puntualmente en medicamentos oncológicos, que lamentablemente vive nuestro país y nuestra obra social no está ajena”.

“Hemos realizado licitaciones de medicación oncológica, donde más del 50% de los ítems han quedado desiertos, esto implica que tenemos que hacer gestiones de pedidos de precio por cada afiliado para poder obtener la medicación que es esencial en el tratamiento”, continuó.

Detalló que la situación obligó al organismo a implementar distintos mecanismos de contingencia para no dejar a ninguna persona afiliada con la medicación que necesita: “Es un arduo trabajo interno, no hay precios, hay escasez, no hay stock, cuesta que las droguerías provean este tipo de medicación, por la situación compleja por la que atraviesa el sector farmacéutico”.

Por último, en relación a la deuda que tiene IPROSS subrayó que se está trabajando en el ordenamiento económico con el claro objetivo de que Ipross pueda tener autosustentabilidad. “Esto nos va a permitir en el futuro contar con mayores herramientas para poder mejorar los precios”, finalizó.