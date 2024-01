Malestar en vecinos por terrenos baldíos: "Convivimos con ratones y riesgo de incendios"

Un vecino expresó su preocupación por la presencia de terrenos baldíos con frondosa vegetación, generando focos infecciosos y riesgo de incendios en la localidad. Pide ayuda ante la falta de acción municipal y denuncia convivir con ratones desde hace meses.





“Quiero denunciar lo que me está pasando hace meses y en la municipalidad en la parte de medio ambiente me toman el pelo. Mi vecina de al lado de mi casa, tiene un terreno baldío y lo tiene así de esta forma”.





“En la Municipalidad nos tienen de un lado para el otro, que me dijo y que no me dijo, pero no sé a acercado nadie a limpiar hace más de un mes que estamos conviviendo con ratones que viven en la terreno de la vecina se pasean por toda la cuadra los ratones”.







“Es una injusticia está situación uno paga los impuestos al día para que cuando pasa esto la municipalidad no se hace cargo de nada llaman a la vecina y les dice que ya limpio cuando es mentira, ya no sabemos que más hacer con esta situación les pido por favor que me ayuden gracias”. “Es una injusticia está situación uno paga los impuestos al día para que cuando pasa esto la municipalidad no se hace cargo de nada llaman a la vecina y les dice que ya limpio cuando es mentira, ya no sabemos que más hacer con esta situación les pido por favor que me ayuden gracias”.





Ante esta situación, solicita ayuda y visibilidad para resolver este problema que afecta a varios sectores de la localidad.





Nicolás Gómez. DNI: 38431626