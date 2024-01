Ya se palpita una nueva final del torneo primavera verano de Afuca

Será este fin de semana y si bien aún no está definido si el cotejo se disputará en el estadio municipal o en la cancha del club Cristal el titular de la liga José Alberto Almirón sostuvo que es una final no apta para cardíacos. La cita es el sábado desde las 15hs.









Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el presidente de Afuca José Alberto Almirón quien se refirió a la final del Campeonato primavera verano que se disputará este fin de semana, “ la final va a ser entre Pura Química y Arrayanes que ayer fueron los equipos que clasificaron a esta instancia de final. Tercer y cuarto puesto va a estar entre Deportivo Cali y Usina que vemos que va a ser una una linda fiesta del fútbol”, detalló el dirigente.





¿Qué pasó con El Maitén?

Cabe destacar que uno de los clasificados para cuartos de finales era El Maitén Fútbol Club pero no participó de esta instancia, sobre el particular Almirón informó, “el tema pasó por la gente de El Maitén Fútbol Club que nos avisa el viernes al mediodía que no iban a participar de cuartos de final porque no tenían jugadores, no tenían fondos como para poder viajar los dos días. Por qué digamos si ganaban el sábado tenían que volver a dejar el domingo y un problema interno que hay entre en el club les impidió que pudieran acercarse. Así que lo que hicimos fue llamar a quién estaba allí al acecho que fue este el club de Arrayanes que ya se habían tirado a descansar los muchachos. Así que lo llamamos a ver si querían jugar los cuartos de final”.





Sobre el desarrollo del cotejo Almirón explicó que Arrayanes fue quien dio el batacazo al ganarle ese partido con a Quemquemtreu, que es un equipo fuerte, uno de los equipos más fuertes que tiene la liga y Arrayanes que se había armado el viernes se presenta el sábado a jugar gana este partido lo ganó muy bien y eso hace que llegue a semifinales, ayer se enfrentó a Usina Fútbol Club otro de los equipos y campeones de la liga y le terminó ganando en la definición de los penales 6 a 5. Así que fue algo muy lindo una fiesta para la gente de Arrayanes”.





Final abierto

La final será no apta para cardiacos, “es un resultado con un final abierto porque tanto Pura Química que tiene un muy buen plantel, como Arrayanes que son dos equipos hoy sólidos, fuertes, que van a trabajar toda esta semana como para quedarse con el título y poder ser los representantes para los próximos torneos de Afuca”.