El Bolsón: merenderos y comedores insisten con la creación del banco de alimentos

Con la decisión del gobierno Nacional de hacer recortes también se cortaron los suministros que llegaban a los distintos a las distintas organizaciones sociales que llevan adelante los merenderos y comedores comunitarios noticias diálogo con referentes, funcionarios y el intendente Pogliano sobre esta problemática que se torna compleja.

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con la secretaría de desarrollo social Marcela Becares quien confirmó que el municipio local invierte más de 11 millones de pesos mensuales en comedores y merenderos, “es verdad nosotros seguimos entregando la mercadería desde diciembre que estoy yo, todos los lunes se entregan las mercaderías a todos los merenderos y comedores que tenemos nosotros a cargo”, confirmó la funcionaria.





No obstante desde las organizaciones sociales remarcan que es importante el faltante sobre todo en alimentos secos y no perecederos hecho que fue confirmado también por Marcela Becares, “exactamente es así y volvemos a repetir lo mismo, desde provincia y nación no están bajando alimentos, no están dando todavía ninguna asistencia, que sé que se están acomodando y sé que en algún momento se cree que se van a bajar. Pero por ahora no, entonces esto es con lo que contamos”.

En otro párrafo la funcionaria remarcó que se trata de un montón de plata la que está invirtiendo el municipio, “entiendo, hay veces que eso no alcanza o alcanza para una parte. Pero bueno nosotros también apoyamos las notas de ellos, por eso han ido al consejo para replicarlas en provincia y en la nación”.













Con los días contados





De igual manera dialogamos con la dirigente social y presidenta de la junta vecinal del barrio Usina Alejandra Ñanco quien sostuvo que cada vez más acuciante la situación, ellos asisten cada día a 100 familias que van a buscar el alimento, “Venimos ahí funcionando como podemos muy a pulmón ya desde el año pasado yo aparte de ser presidente de la junta vecinal sin referente a una organización que se llama somos barrios de pie y marea desde el año pasado Ya nos cortaron los recursos con una pequeña reserva estamos sosteniendo hoy y llegando como podemos. Pero bueno la verdad que se puso complicado en febrero ya ni bien arrancamos tuvimos un pequeño receso y arrancamos y la cantidad de gente aumentó muchísimo”, remarcó Ñanco.













Seguidamente la referente explicó que esta situación coyuntural que atraviesa la sociedad Argentina ha disparado las necesidades al punto que se reunieron con la nueva directora de desarrollo social y le ofrecieron de parte de la organización también hacer un informe, “entre merendero y comedor atendemos alrededor de 100 familias, cosa que el año pasado no era tanto y lo amortiguamos con la mercadería que gestionamos nosotros por nuestros medios. Por eso estamos haciendo el reclamo que venimos acompañando con los otros compañeros”.





Audiencia





Sobre el final la referente social destacó que desde hace un par de semanas vienen haciendo un pedido de audiencia hacia el intendente contador Bruno Pogliano para poder tener una charla cara a cara y plasmarle la situación que están viviendo los comedores y merenderos que son un total de 20 en la localidad de El Bolsón, “antes quizás no no era tanto la insistencia, por lo menos de nuestra organización porque gestionamos por otro lado, pero parece que evidentemente el querer de tener un diálogo hoy no da resultado. Porque nosotros pedimos audiencia con el señor intendente que así como tiene tiempo para hacer una conferencia de prensa yo no entiendo por qué no puede atendernos y hablar cara a cara cuál es la situación”.

Además reconoció que sí fueron entendidos en el deliberante, “fuimos al consejo sí fuimos recibidos por Laura Rojas, Lucas Castillo, Efraín Ranea y Rosa Monsalve, Sí fuimos recibidos tuvimos una respuesta no inmediata pero bueno, sí esto de que van a trabajar. Pero nosotros la necesidad la tenemos hoy y la verdad es que yo hoy se lo dije a las chicas o sea si no hay una solución entonces yo cuando lo tenga todas las familias acá los voy a agarrar en el auto y me los voy a llevar para que vean que la necesidad”, adelantó.





A su tiempo reconoció que se está trabajando, “Yo entiendo que las chicas están trabajando también, pero bueno la verdad es que quien tiene que dar una respuesta es el intendente y no la está dando, ayer yo en particular la verdad que quedé sorprendida, porque entramos al municipio y ni siquiera había alguien en mesa de entradas para recibir la nota y eso nada deja mucho que hablar”, enfatizó Ñanco.













Banco de alimentos

Finalmente entrevistamos al contador Bruno Pogliano, intendente de la localidad, quien se refirió a la creación del banco de alimentos, “Tenemos que buscar alguna manera de que alguien más aparte del municipio contribuya con los comedores y merenderos, el municipio está en una situación límite aporta más de dos millones y medio por semana a los merenderos de comedores para abastecerlos de frescos, para abastecerlos de productos para que puedan llevar adelante la actividad que hacen las organizaciones sociales, pero necesitamos de la ayuda del gobierno nacional que ha cortado con este suministro, es imposible que el municipio cubra lo que tiene que llevar adelante la provincia y la nación”, detalló Pogliano.

Rápidamente el mandatario agregó que desde la municipalidad continúan con el aporte, “no solo lo seguimos entregando, sino que lo hemos incrementado, emergencia alimentaria en El Bolsón en ese sentido no hay, porque el municipio activamente está poniendo fondos municipales que le cuesta muchísimo conseguir encubrir esa necesidad”.





Empatía empresarial





Al ser consultado sobre el trabajo que llevan adelante para implementar el banco de alimentos el intendente confirmó que ya está en la última etapa, “ lo estamos trabajando. Obviamente que eso va a ser enviado a cada uno de los supermercados para ver de qué manera podemos recrear esa exitosa experiencia que tuvimos durante la pandemia que él fue el banco de alimentos pero también aprovecho la oportunidad para decirle que el aportante mayoritario fue uno y prácticamente fue el único. En ese sentido hay que ver la voluntad de los supermercados, hay que ver la voluntad del privado y la empatía que pueda tener y también de los mismos sindicatos, para hacer un fondo en el cual se pueda paliar en paralelo a lo que aporta el municipio, la necesidad alimentaria”.





Finalmente confesó que el único aportante en la pandemia fue la empresa Lago Escondido, “ el único aportante que hubo en el banco de alimentos anterior, que puso muchísimo dinero en efectivo fue Lago Escondido y esto hay que decirlo y es una realidad. En definitiva ojalá vengan ahora nuevos empresarios que se sumen a esta propuesta en una necesidad tan grande como la que hay hoy en día” sentenció.