Sin transporte escolar en la zona rural de El Bolsón, familias reclamaron ante el municipio local

En horas de la mañana de este lunes un importante grupo de familias nucleadas en las escuelas rurales de la zona de El Bolsón se presentaron frente al municipio para reclamar por este servicio que entienden es elemental para garantizar la igualdad de derechos. En tanto desde la empresa La Golondrina Jorge Pascual su titular confirmó la desafectación de su empresa del servicio y brindó las explicaciones pertinentes.





Hoy las familias de las escuelas 103, 118 y 139 se convocaron en el municipio de El Bolsón para exigir soluciones al problema de la quita del transporte escolar, según remarcaron en una misiva el mandatario local no los recibió.

“Los funcionarios que nos atendieron, después de horas de espera, poco y nada nos lograron transmitir; sólo que "estaban trabajando" en el tema y que no hay una fecha concreta para la vuelta del transporte a las escuelas”, sostiene la carta enviada a la redacción de noticias.





Con todo, las familias aseguran que, el intendente envió a la policía para desalojarlos, “ante está situación, las familias presentes de la 103, acordamos NO ENVIAR a nuestros hijos a la escuela hasta que se restablezca el transporte escolar e invitar al resto de las familias a sumarse a la medida. También, comenzar a salir por los medios de comunicación para difundir lo que está pasando y, finalmente, volver a reunirnos este miércoles 28 de febrero, a las 10:00 hs, en el municipio para continuar exigiendo que el intendente nos reciba y nos brinde alguna solución al respecto”, detallan en la carta.





Sin acuerdo





No obstante, noticias dialogó con Jorge Pascual titular de la empresa la golondrina sobre esta situación y él mismo confirmó que a pesar de las reuniones mantenidas con funcionarios municipales no llegaron a un acuerdo en virtud de que todavía no hay fecha de pago para la deuda que se mantiene del año pasado y que al momento de hacerse efectivo ese pago sería con los cánones vigentes es decir sin aumento lo que ya deja desfasado el valor en un 160% aseguró Pascual.

Además, otro de los puntos que deben tratarse y al cual no llegaron a un acuerdo es la instrumentación de la figura de una celadora sobre uno de la línea de los micros que va a la escuela 103 el choque fue conseguido por la comunidad educativa pero que el municipio no se hace cargo sostuvo Pascual, “ la creación del cargo debería correr por cuenta y orden del municipio o de Educación no es posible que nosotros como empresa contratemos a una persona para que realice el trabajo que deben realizar otras instituciones y que recuerden todos es temporal”.





Otra empresa





En medio de la reunión también se le notificó a la empresa la golondrina que de no ser ellos quienes realizan el transporte escolar ya estarían avanzadas las negociaciones con una empresa de la localidad de Esquel quien podría cubrir este servicio a las escuelas rurales de El Bolsón tratándose de la escuela de la empresa Jacobsen según explicó Jorge Pascual.