Anses en peligro

El estado nacional ha decidido cerrar tres delegaciones del Anses en la provincia de Río Negro y ha dejado sin trabajo a cientos de trabajadores, en la Udai El Bolsón los trabajadores tienen incertidumbre respecto a su puesto laboral e insisten en que aún no tienen un jefe nombrado por el estado central, esto abona la hipótesis de un posible cierre.





Ante un panorama de incertidumbre y con tres sedes del Anses cerradas dialogamos con el legislador del nuevo encuentro Leandro García ex jefe del Anses Udai El Bolsón quién se refirió al caso, “los trabajadores tienen miedo de perder sus puestos laborales incluso hasta es perverso la forma en que se enteran que quedaron sin trabajo ya que llegan a sus cubículos y cuando tienen que loguearse en su computadora aparece un cartel que dicen que su legajo fue borrado del sistema de anses, de esta manera literalmente lo borran de sus empleos”, sostuvo García.









Además remarcó: “me parece que tiene que ver con un contexto nacional, la verdad que me apena mucho ver que se están cerrando oficinas, que están despidiendo trabajadores en toda la provincia, no solo en Río Negro, pasa en todas las provincias”, aseguró García.





Rápidamente recordó que en nuestra provincia están cerrando la oficina de Cinco Saltos, General Conesa y de Luis Beltrán, “están despidiendo gente de todas las oficinas, de la provincia de Río Negro, la verdad que es muy lamentable porque no solo son puestos de trabajo gente que se queda sin su ingreso para sostener a su familia, sino que también habla del retiro del estado en facilitar el acceso a determinadas prestaciones”, visualizó.





Las versiones dicen que el universo es este:

- Perfiles políticos

- Licencias médicas x largo tratamiento y con reserva de puesto.

- Trabajadores en edad de jubilarse.

- Sumariados.

- Trabajadores sin secundario.

- Ingresos 2022 y 2023 o sea contratados sin concurso. [Esos serían 850 aprox.]













Los parajes sin atención

Seguidamente el legislador provincial se refirió a la situación que de desamparo en la que se encuentran los parajes rurales, “yo estuve a cargo de la oficina de Anses y el trabajo mensual de ir a todos los parajes hoy no se está yendo, Mamuel Choique, Fitamiche, Ñorquinco, Los Repollos , Cuesta del ternero, El Manso, Río Villegas, Mallín Ahogado, esos vecinos y vecinas que hasta el año pasado recibían la presencia del organismo en sus lugares de vida y podían gestionar desde una jubilación las asignaciones las pensiones quedarán desprotegidos”.





Sobre el programa progresar acotó que todavía tampoco se sabe si esta beca de estudios se va a relanzar, “están vulnerando derechos y lejos de ajustar a la casta como se anunciaba en la propaganda electoral, se está ajustando a los más vulnerables y de verdad que en estos lugares como en las oficinas que se cerraron lo más afectados son los pobladores de la zona rural o la población es que no tienen acceso a las nuevas tecnologías”, enfatizó García.





Sin nombramientos

Finalmente le consultamos al legislador provincial del nuevo encuentro si tiene conocimiento o ha recibido alguna información sobre nombramientos en la Udai de El Bolsón y esto fue lo que nos respondió, “siguen a cargo los representantes del organismo que estaban, digamos las coordinaciones a cargo, no hay jefaturas nuevas. Tampoco lo hay a nivel regional, se habla de nombres a nivel regional pero todavía no se definió a nadie”.





Sobre si esto aumenta la incertidumbre de los trabajadores ante un posible cierre de la sede afirmó que es muy probable y probablemente porque de alguna manera no solo se han despedido trabajadores sino que también se han reducido la cantidad de trámites, hoy ya en la oficina de Anses no puedes hacer el progresar, no podes sacar un crédito, están virtualizando la entrega de las libretas y la escolaridad, entonces cada vez más menos gente va a las oficinas, cada vez menos el organismo sale a los parajes y a los barrios y por lo tanto los trámites que se hacen son cada vez menores y hacen que sea más prescindible el personal, creo que esto es deliberado, intencionado y tiene que ver con la línea sistemática de achicar el rol del estado en la sociedad”, sentenció.