Lago Puelo: el viceintendente pidió a los concejales de Crecer y el PJ que no sean machistas.

El viceintendente de Lago Puelo, Pablo Lapitzondo, brindó una entrevista radial en la cual recordó, "Yo estuve ocho años al frente del Concejo Deliberante del 2007 al 2015, donde nos regíamos por la “Ley 3098”, una ley de corporaciones municipales.”, en relación a una nueva discordia dentro del deliberante lacustre por la licencia de un edil.





Y agregó “Hoy nos encontramos con la figura del Viceintendente, según la Carta Orgánica Municipal que fue sancionada a partir del año 2018, quien cumple el rol de Presidente del Concejo, maneja cuestiones tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo, como por ejemplo cuando el intendente no está o viaja".





Lapitzondo subrayó "hoy llevamos una relación que venía bien hasta el momento, pero la semana pasada surgieron cuestiones como el pedido de licencia de un concejal del PJ, hablamos de Mario Álvarez. Nosotros tenemos como asesor legal en el Concejo Deliberante al Dr. Hugo Cancino, a quién también se le pidió dictamen, que coincide con la solicitud del asesor legal de la gestión anterior.”





El viceintendente explicó que "la concejal sucesora del concejal Mario Álvarez es Paula Costa. Pero ahora el Bloque de Crecer y el PJ me dicen que no, que por una cuestión de género le corresponde a un varón, el cual sería el cuarto titular, en ese caso Néstor Shafner.”





"Nosotros creemos que no es así, que más allá de que el concejal a reemplazar es un varón, el sucesor o la sucesora es quien continúa en la lista, en este caso Paula Costa, por eso la citamos a ella. Recordemos que la ley de género salió más que nada para darle participación a la mujer, que hoy tiene un lugar activo en la política, y que antes no lo tenía" subrayó el viceintendente de Lago Puelo.





Por último recalcó "me parece una cuestión machista el querer poner únicamente a un varón, que ya sería el cuarto titular y no condice con el voto popular, ya que Mario Álvarez estaba en primer lugar y Paula Costa en el segundo. Quieren poner un cuarto lugar sólo porque también es un varón, me parece que no corresponde para nada con la época en la que estamos viviendo, estamos en el año 2024" sentenció el viceintendente municipal.





Si bien la Carta Orgánica Municipal prevé el reemplazo del mismo género por la suplencia de un concejal, es cierto que esta se subordina a leyes de mayor jerarquía.

Esas leyes establecen justamente la participación de la mujer en el ámbito público.