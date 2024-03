Los héroes que cuidan el bosque, pero que además necesitan llegar a fin de mes

Los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego aseguran que ganan “los sueldos más bajos de la administración pública” y reclaman “las paritarias prometidas por el gobernador en el incendio del Parque Nacional Los Alerces, junto a la discusión de un convenio colectivo de trabajo”. Los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego aseguran que ganan “los sueldos más bajos de la administración pública” y reclaman “las paritarias prometidas por el gobernador en el incendio del Parque Nacional Los Alerces, junto a la discusión de un convenio colectivo de trabajo”.





Desde la brigada Las Golondrinas, el delegado Jesús Riquelme expresó que “desde el principio de este gobierno no hemos hecho medidas de fuerza, pero seguimos con salarios que rondan entre los 350 y 400 mil pesos mensuales, cuando la canasta básica en la zona supera los 600 mil pesos. Estamos por debajo de la línea de pobreza y la mayoría de los muchachos no llegan al 10 de cada mes contando alquiler y las deudas de cada uno”.

Remarcó que “el trabajo del brigadista es uno de los menos remunerados, teniendo en cuenta que se trabaja los fines de semana, con horarios rotativos y con turnos a disposición, ya que en temporada estival el régimen establece seis días laborales semanales de ocho horas diarias”.

El vocero sumó que “aún el gobierno no cumplió con compromisos asumido a mediados de enero, cuando se nos iba a entregar mochilas y cascos pero solo se entregó parte de los borcegos. Esto se lo planteamos al gobernador, a veces la excusa es que no se consiguen en el país, pero vemos que nuestros colegas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del Splif rionegrino consiguen las cosas, nos da para pensar si esto es por falta de gestión o es que realmente no se consiguen”.

En las últimas horas, buena parte de los 280 combatientes desplegados desde Lago Puelo hasta Alto Río Senguer presentaron una nota con el pedido formal de paritarias, incluyendo “la participación mínima de delegados elegidos por los trabajadores de cada seccional de ATE”.

En tal sentido, Riquelme dejó en claro que “en las ultimas paritarias, no nos sentimos para nada representados por el gremio, porque un 30 % de aumento para nosotros no significó nada. Hoy, con la inflación galopante que tenemos, deberíamos tener más de un 100% de incremento salarial”.

Agregó “la necesidad de un convenio colectivo de trabajo, que mejoraría no solo lo salarial sino también lo institucional de las bases. Lo estuvimos trabajando e involucra a todos los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego”, concluyó.