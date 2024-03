Robos: “menos mal que no estaba mi hija en la casa”

De esta manera agradeció, Facundo víctima de un robo, el hecho de que al momento que los violentos delincuentes destruyeron dos puertas para ingresar a su casa a robar no estaba su hija en el interior. El auto de los delincuentes quedó plasmado en las cámaras de seguridad y hoy es intensamente buscado. De esta manera agradeció, Facundo víctima de un robo, el hecho de que al momento que los violentos delincuentes destruyeron dos puertas para ingresar a su casa a robar no estaba su hija en el interior. El auto de los delincuentes quedó plasmado en las cámaras de seguridad y hoy es intensamente buscado.





El hecho ocurrió durante el fin de semana en momentos que Facundo junto a su hija ocasionalmente salieron a pasear y disfrutar de la tarde en una plaza cuando llegaron se encontraron que las puertas de su vivienda estaban literalmente reventadas a golpes, “realmente nos deja con una sensación de inseguridad, un sabor muy muy amargo porque por suerte en esta ocasión mi hija no estaba, pero el nivel de violencia que se ejerció para para entrar a mi vivienda, que cuenta con rejas y cuenta con alarma fue tremendo. O sea el encontrar todo tirado, desparramado y dado vuelta, sin importar, ni medir ningún tipo de reserva, con la violencia con que entraron un poco habla del nivel de inseguridad que hay ahora”, sostuvo Facundo Gadea víctima de la inseguridad.





“La verdad que no me quiero ni haber imaginado si, si mi hija estaba estaba acá”, reflexiona Facundo aún consternado por la violencia con la que ingresaron a su casa.





Lo demás no importa





si bien fueron varios los elementos que sustrajeron de la casa de Facundo gadea el joven artista y músico detalló que lo más importante para él es su trabajo que está todo plasmado en dos computadoras que se llevaron, “se llevaron básicamente dos computadoras laptops una Mac y una Lenovo que deben carecer de totalmente valor para ellos porque una de las computadoras tiene datos biométricos, o sea que no van a poder utilizarla ni siquiera para repuesto. Pido encarecidamente si alguien tiene algún dato de estas compus que por favor me avise o si sabe algo, porque son muy valiosas para mí, porque tienen datos muy importantes de trabajo y de recuerdos que son pero invaluables”.









Captados en la cámara





Con todo, la víctima detalló que hay una cámara enfrente a su domicilio, “justamente esa cámara está apuntando a mi entrada y se ve como un gol rojo, viejo, no se llega a divisar la patente y tampoco los ocupantes, entra a plena luz del día, a la tarde, con el portón abierto se mandaron así. Evidentemente me estaban esperando o estaban vigilando, ya no sé no sé qué pensar”, enfatizó.





Mucha inseguridad





Finalmente y a tono de reflexión el músico asegura que este no es El Bolsón de antes, “se nota mucha inseguridad, esa es la realidad ya siento que este no es El Bolsón de cuando yo me vine a vivir acá hace más de 15 años, hay mucha inseguridad, independientemente de la zona donde uno viva, sé que hay zonas por ahí más candentes en lo que es el robo y eso pero ya esto es que no hay miramientos de zona, ni nada, ni de horario, ni de si hay gente o no, yo no me quiero imaginar si estaba mi hija es como que ya no importa nada”, aseguró Facundo.