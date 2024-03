Se suman las quejas contra la organización de la liga de veteranos

Durante el último fin de semana la liga de veteranos de fútbol de la comarca Afuveco debió suspender los cotejos programados dado que se denunciaron hechos de violencia hacia los árbitros. Desde el equipo de fútbol de Los Nogales denunciaron que la organización nunca les avisó y realizaron un viaje hasta El Maitén en vano.













A lo largo de lo que va del Campeonato de la liga de veteranos de la comarca se han registrado varios hechos de violencia contra los jueces quienes decidieron no arbitrar este fin de semana por lo que desde la liga Se suspendió la jornada completa, Hasta aquí no Habría alguna noticia más que el fondo preocupante que volvemos a tratar en los medios de comunicación como es la violencia en el fútbol sin embargo la queja se hizo notar el mismo domingo por la mañana cuando el equipo de fútbol de Los Nogales llegó a disputar su cotejo a la cancha de El maitén sin que le hubiesen avisado de que la fecha estaba suspendida.













Dialogamos con el técnico del equipo Hugo Suvelza, “primero quiero dejar en claro que nosotros no estamos a favor de la violencia hacia el arbitraje, ni a los compañeros de fútbol, ni a nadie”, aclaró el técnico de Los Nogales.





Sobre el malestar generalizado en el club detalló, “ lo ocurrido fue que nosotros no estábamos enterados de las suspensión de la fecha, fuimos a hacer un deporte que nos gusta, siempre nos levantamos todos los domingos para hacer actividades y pasó que llegamos a El Maitén y nos enteramos que la fecha estaba suspendida”.













Con todo, Suvelza explicó que desde el club hacen un esfuerzo muy grande para poder participar cada fin de semana de la liga y que si no cumplen en presentar equipo un fin de semana son sancionados con una multa que ronda los $50,000, al tiempo que también explicó que siente que es injusto que no se les avise de manera correcta y con previo aviso para evitar un gasto como el que sufrieron durante el fin de semana y detalló que viajaron seis autos del club y cada auto gastó aproximadamente $25,000 en combustible y otras cuestiones, “sin contar que en el caso mío cuando iba llegando a El Maitén rompí una cubierta y esto no me lo paga nadie y ojo no me estoy quejando, el hecho es que se podría haber evitado. Si nos avisaban en tiempo y en forma no gastaríamos el dinero que muchas veces pedimos prestado para cargar combustible y viajar, ni hablar de la rotura de los vehículos”, enfatizó Suvelza.









Se tendrían que retirar





Finalmente consultado sobre Qué siente como jugador de fútbol ante las agresiones que están denunciando los árbitros y fue contundente en su respuesta, “Eso está en cada persona, pero al que le gusta el fútbol se dedica a jugar al fútbol y al que no le gusta se tendría que retirar, es lamentable que pase esto”, sentenció.