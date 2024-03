Weretilneck: “No permitamos que el Gobierno Nacional divida a rionegrinos"

Weretilneck afirmó que “todas las medidas nacionales tomadas desde el 10 de diciembre son en perjuicio de los más débiles, de los que dependen de una ayuda, de un salario o una jubilación”. “Estamos viviendo una nueva etapa, llena de agravios y decisiones que como Gobierno Provincial no compartimos ni avalamos”.





El Gobernador sintetizó la situación actual afirmando que “las provincias no generamos el déficit nacional, no somos responsables del endeudamiento, no impactamos en el gasto público del país, por lo tanto no somos responsables de la debacle que atraviesa el país”.













Weretilneck se solidarizó con “los hermanos del Chubut que sufrieron la injusta y arbitraria quita de sus ingresos” y dijo que “siempre vamos a defender la Patagonia”.













“En la Patagonia producimos el 98% del petróleo y el 97% del gas que calefacciona los hogares argentinos, el 70% de la energía eólica para que funcione la Argentina, el 27% de la energía hidroeléctrica, generamos divisas con nuestras ciudades turísticas como Bariloche, Ushuaia, El Calafate y Puerto Madryn; más del 60% de la pesca que se exporta es de nuestros mares, y también generamos riquezas con nuestros minerales”, detalló y reflexionó: “entonces generamos ganancias y no pérdidas”.





“La quita de fondos educativos, el recorte en el transporte, la ausencia de obra pública no es un ataque a los Gobernadores, sino a las y los trabajadores. Quiero decirle a las rionegrinas y los rionegrinos que van a encontrar un gobierno provincial que defienda los intereses de nuestra querida provincia. Viva la Patagonia, viva las provincias unidas, viva el federalismo y viva Río Negro”, finalizó.