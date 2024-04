A un año de las elecciones, redoblamos nuestro compromiso con los rionegrinos y rionegrinas

El acompañamiento de la sociedad rionegrina en las urnas el 16 de abril de 2023 demostró que Juntos está haciendo bien las cosas a la hora de gobernar esta gran provincia. Por esa razón la gente volvió a votarnos, volvió a confiar en nosotros para seguir haciendo esta provincia cada vez más grande. Esto no es sencillo en un escenario nacional en el que la política y los partidos están desencantando a la gente, donde la plata en los bolsillos de los trabajadores no alcanza y el enojo es cada vez más grande. Pero en esa realidad tan difícil, Juntos Somos Río Negro y su Gobierno siguen demostrando que se pueden hacer las cosas bien y lograr el objetivo de que cada rionegrino y cada rionegrina pueda estar cada vez mejor.

Además, claramente contamos con un plus en la elección de hace un año: el retorno del máximo líder del proyecto de Juntos a la Gobernación, a quien los rionegrinos y rionegrinas conocen muy bien y saben todo lo que trabaja por ellos. No hay una ciudad, no hay un pueblo o una Comisión de Fomento de nuestra provincia en la que no se vea la mano de Alberto Weretilneck. La gente sabe que les garantiza honestidad y hombría de bien, pero también un ambicioso proyecto de provincia que seguimos construyendo.