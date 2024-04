Daniel Schultz (Veterano de Guerra): “No voy a volver jamás a las islas Malvinas con un pasaporte”

Los ex combatientes de 1982, junto con el municipio de El Bolsón, tuvieron anoche su vigilia en la plaza Pagano, donde el intendente Bruno Pogliano descubrió una placa que impone el nombre de “Héroes de Malvinas” al anfiteatro que cobija el mástil gigantesco donde cada día se iza la bandera argentina, a los pies del cerro Piltriquitrón.

La ceremonia contó con una formación especial del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional, funcionarios y numerosos vecinos que se acercaron para tributar su cariño y homenaje a los veteranos de guerra.

Acerca de un posible retorno al archipiélago austral, Daniel Schultz señaló que “solamente iría cuando pueda entrar con mi documento de identidad, nada más porque es parte de nuestro territorio, jamás lo haría si me obligan a utilizar un pasaporte como extranjero”.

Tras coincidir en que “esta vez, el 2 de abril tiene una connotación especial por el contexto nacional que se está viviendo”, aseveró que el actual presidente “es amigo de todo menos de nosotros, de los argentinos en general. Es la primera vez que no hay un acto central, pero es lo que la gente votó. Dos meses antes estábamos saltando en la plaza y cantando ´´por los pibes de Malvinas que jamás se olvidarán´ y después votan una persona que no le interesa la bandera. Peor aún, anda ondeando la bandera israelí”.

Enseguida contrapuso que la vicepresidente (quien se auto percibe ‘malvinera’), “es solo la hija de un militar ex combatiente, pero no es la presidente. No maneja los hilos del país y no tengo idea de qué haría en ese lugar, porque quien conduce es el presidente”.









A su criterio, Milei “no hace cosas de argentino: felicita a los que siempre se la llevan toda y nada para los trabajadores y para los jubilados. Encima, terribles aumentos de la luz y el gas”.

En referencia a la deuda que mantiene el Estado con los veteranos de guerra, recordó que “tras el conflicto por Malvinas, pasamos 10 años con cobertura de salud y sin pensión, es algo que se viene reclamando históricamente”.

Con todo, valoró que “todos los gobiernos democráticos han hecho algo por nosotros. De igual modo, me siento bien por el trato que nos brinda la gente permanentemente”.

Acerca de la posibilidad de recuperar las islas Malvinas por la vía diplomática, Daniel Schultz aseguró que “las acciones políticas dan resultado siempre y cuando tengamos un país poderoso, pero no lo tenemos, no tenemos fuerza. Otros estados, como Estados Unidos, Inglaterra, Israel están todos juntos, nunca nos van a dar las islas porque sí”.

De igual modo, advirtió que “están en la puerta de la Antártida. Las Naciones Unidas pueden estar a favor del resto de los países del mundo, pero ellos no le dan bola, hacen la suya y punto”.

Sobreviviendo

A su lado, Santiago Rodríguez graficó “la sobrevivencia en aquellos días de la guerra, donde una guardia era abrigarse con la frazada y si fumabas, era allá abajo y que no se vea”.

Sumó que “cuando fuimos prisioneros, nos trataron bien. Se largó a llover y nos llevaron a un lugar donde descubrimos que había queso, dulce de batata, galletitas, ropa y abrigo. Eran galpones de las fuerzas armadas y no sé por qué no las repartían. También hallamos containers que habían dejado al costado del camino, que no sabíamos para qué eran y eran reservorios de mercadería que nunca llegó a los soldados”.

En la Comarca Andina, en esta jornada habrá actos recordatorios de la Gesta de Malvinas en la localidad de Lago Puelo, en coincidencia con el aniversario; en El Hoyo y en la plazoleta de la Pampa de Mallín Ahogado