El Bolsón: Asspur vuelve al paro y denuncia la falta de atención medica en consultorios

El gremio que nuclea a los trabajadores de la salud decretó un paro por 72 horas independientemente de esto en el hospital de área de El Bolsón aseguran que ya no hay personal para atención al público y tampoco funcionan los consultorios externos por falta de médicos.

En diálogo con la prensa la delegada del gremio que nuclea a los trabajadores hospitalarios Claudia Méndez confirmó un paro decretado por Asspur que comenzará a ejecutarse el día martes y hasta el próximo jueves.









De igual manera la delegada confirmó que a pesar de que el gobierno interpusiera por decreto un aumento de 109% esto no llega como corresponde a los bolsillos de los trabajadores, “sale en los diarios, en los medios de comunicación, supuestamente un aumento que es un aumento por ítems, son algunos puntos pero no es nada significativo”, aseguró Mendez y agregó: “he visto que es de algo de más de un 100% pero que no significa nada, volvemos a lo mismo, por eso volvemos con las medidas de fuerza”, insistió la delegada del gremio.









Sin personal

Al momento de ser consultada por las ventanillas de entrega de turnos que siendo las 8:30 de la mañana ya estaban cerradas explicó: “los turnos que se podían dar se dieron temprano y se cerró por falta de personal ya que algunos trabajadores están con problemas de salud. Así que no hay gente para atender”.





Sin consultorios

En otro párrafo Claudia Méndez confirmó que tampoco se están atendiendo los consultorios externos en virtud de que no hay médicos que quieran cubrir la función y según detalló la delegada recién a partir de la semana próxima podría haber algún tipo de reinicio en este servicio que es vital para los vecinos de la comarca andina.





Paro activo y cortes de rutas

“Así lo definimos en el plenario, 72 horas de paro activo que empezamos mañana con un encuentro, salimos a la calle en el cartel de la plaza con un gazebo realizando una panfleteada y alguna actividad, después seguimos el miércoles también vamos a estar haciendo otras actividades y el fuerte sería el jueves que ya se ha anunciado por toda la provincia habrá cortes de ruta”, detalló la delegada gremial.