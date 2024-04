El Bolsón: el intendente Pogliano se refirió a la entrega de títulos a vecinos y también a la situación política nacional y regional

Noticiasdelbolson diálogo con el intendente de El Bolsón en relación a la entrega de títulos de propiedad a familias que según destacó hace más de 20 años esperan este reconocimiento. También en la oportunidad el mandatario se refirió a la relación con el gobierno nacional de Javier Milei y desmintió cualquier un alejamiento con el gobernador Alberto Weretilneck.





En los 8 años de gestión el mandatario lleva entregados más de 500 títulos de propiedad los últimos fueron entregados el pasado fin de semana a familias que también desde hace 20 años esperaban este reconocimiento, “para nosotros entregar un título de propiedad, poder regularizar como lo hemos hecho a través de los fondos del CFI y fondos propios de más de 1500 lotes de El Bolsón es una reparación histórica”, aseguró el intendente.





Reparación

Seguidamente Pogliano agregó que poder entregar títulos de propiedad y ver la emoción que genera esto en la gente más allá de los derechos, el derecho de propiedad, la posibilidad del derecho hereditario y todo lo que significa un título de propiedad la emoción que uno ve en las personas no lo Iguala a ningún otro tipo de obras, “la que más se le puede asemejar podemos decir es la obra de gas, cuando la persona abre por primera vez el suministro de gas y puede prender la hornalla, prender un calefactor es lo que más se le asemeja, pero personas de 25 o 30 años esperando el título de propiedad, esperando la dignidad que genera es realmente importante haber logrado en esta gestión reparaciones históricas”.









Regularización

Más adelante insistió y detalló las regularizaciones de lotes, “hemos regularizado la ex Cobibol que era una cooperativa que había vendido lotes y que parecía que no tenía solución alguna, pero haber podido, a través de fondos propios, regularizar la Pampita regularizar Días hermanos, que se ubican en base a esa problemática es muy importante, a ver también regularizado las 40 viviendas que tenía una situación dominial a nombre de otra persona y ahora podemos avanzar con las adjudicaciones en ventas, realmente es motivo de orgullo para esta gestión y ha sido una insignia sin lugar a dudas de reparación histórica en cuanto a mensura de lotes e incorporación, regularización y más de 500 títulos de propiedad entregados en lo que van de estos 8 años que no es poca cosa”, enfatizó Pogliano.





Incertidumbre sobre el Procrear

Al ser consultado sobre los lotes de gendarmería sostuvo que es todo incertidumbre que luego de que el gobierno nacional cerrará el programa Procrear, “es por mencionar una palabra que te pueda describir la situación actual, son 245 lotes, 245 familias que habían visto una ilusión en esta obra, al igual que nosotros después de trabajar prácticamente 8 años, primero con gendarmería después con ABE, haber logrado todos los acuerdos”.





Reactivación de la obra

“Yo entiendo que de alguna manera la obra se tiene que reactivar, no sé si será a través del hipotecario como lo era en su momento o a través de alguna iniciativa privada, pero en definitiva los 245 lotes tienen que estar disponibles para la gente, no mucho más allá del año que viene”, confío Pogliano.

Milei no me invitó

En otro párrafo al ser consultado el mandatario municipal si había sido convocado al hotel Llao Llao durante el fin de semana para encontrarse con el presidente de la nación a modo de broma sostuvo que no lo invitaron pero luego explicó que tampoco había ningún por qué tenían que invitarlo, en tanto sobre la relación con el gobierno nacional confirmó que de a poco se van conociendo algunos referentes regionales, “en ese sentido estamos ya empezando a encontrar algunos referentes. Nosotros siempre hemos gestionado y siempre hemos buscado la manera de poder contactar con el gobierno nacional nos pasó con Macri, nos pasó con con Alberto Fernández y ahora sin lugar a dudas nos está pasando con Milei y vamos a encontrar los nexos, los caminos y las formas como para llegar y llevar las soluciones que la gente nos pide”.





Además confirmó que empiezan a conocerse los referentes regionales, “empiezan a aparecer algunos a través de la legislatura, a través del congreso de la nación, otros a través de algunos contactos que vamos haciendo con viejos conocidos de Buenos Aires que por ahí llegan algunos contactos. Hay mucha gente también del peronismo en el gobierno eso no lo podemos obviar y no lo podemos negar y vamos, de alguna otra manera, buscando y armando este rompecabezas que nos lleve a poder contactar a los encargados de las obras o referentes para ver cómo va a ser su continuidad”, explicó.





Como cae

Al consultarle sobre cómo cae en el seno de JSRN esta búsqueda de contactos Pogliano dijo: “Siempre lo han tomado bien, siempre hemos tenido en ese sentido libertad de acción. El gobernador AlbertoWeretilneck conoce de algunos contactos que yo tengo en el gobierno nacional que no sé si viene al caso por ahí nombrarlos pero que tienen que ver con la vicepresidenta en particular y también con algunos otros referentes. Obviamente que hay que ir viendo nuevamente como ir retomando aquellos viejos contactos”, señaló.





Buena relación

Con todo, en distintos sectores se deslizó que la relación entre el intendente y el gobernador no pasa por su mejor momento, al ser consultado Pogliano aseguro que están bien, “Seguimos hablando, sí totalmente hablamos, no a diario, pero tenemos mucho contacto. Obviamente que él está totalmente abocado a la cuestión provincial, a la cuestión que tiene que ver con las paritarias, nosotros hemos cerrado la semana pasada exitosamente las paritarias hasta el 30 de junio tenemos que volver a retomar la negociación recién en julio”, señaló el mandatario local.