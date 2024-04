El Bolsón: se realizó una capacitación sobre explosivos

Personal de policía y equipos de emergencia recibieron esta mañana una capacitación sobre explosivos, la misma fue brindada por la Unidad de Neutralización de Explosivos de la policía de la provincia de Río Negro. Noticiasdelbolson diálogo con los instructores Mario Larrat, Sebastián Andrada y el titular de la patrulla de montaña de El Bolsón Rubén Caramilla.





La idea del curso es bueno de concientizar a la gente de las medidas de seguridad hay que hacer en caso de que encuentre una munición regular reglamentaria o haya alguna intimidación pública, explicó primeramente el sargento ayudante Mario Larrat quien luego agregó, “a lo largo y a lo ancho de la provincia como también del país se encuentran municiones, porque es muy común gente que ha trabajado en algún lugar se ha llevado un souvenir o ha quedado alguna munición abandonada, porque ha sido un corredor donde pasaron las fuerzas armadas”





Entrega voluntaria





Sobre qué hacer con este tipo de elementos que en la ignorancia quizás los tienen exhibidos en su hogares Larrat: “ lo que le pedimos hoy a los ciudadanos es que hagan una entrega voluntaria, porque no saben que tienen en la casa, si bien ha sido un recuerdo de un familiar o la han encontrado es material muy peligroso”, aseguró el sargento ayudante.

















¿Qué hacer?

Al momento de consultarle al especialista Sebastián Andrada sobre qué hacer si uno se encuentra caminando por algún sendero o en alguna cantera en desuso, con este tipo de explosivos, el sargento primero sostuvo: “ si encuentra cualquier ciudadano, con algún elemento explosivo lo que debe hacer es dar anunció al 911, tratando de dar la identificación de lo que se ve y alejarse, tomar una distancia donde no corra riesgo la persona y desde ahí se activa el protocolo que realiza la policía”.





Con todo el experto insistió en las recomendaciones, “nosotros recomendamos, como en esta capacitación que venimos a dar, es no tocar, no mover y no levantar, sí tomar distancia y dar aviso. Si se puede señalizar el lugar o la ubicación”.





Caza bobos





Más adelante se le consultó al experto sobre explosivos que son de fabricación casera incluso algunos que son utilizados para generar incendios forestales con algún grado de retardo y sobre los mismos: de “tenemos elementos de fabricación casera, que creo que son las más peligrosas porque no sabemos qué puede contener y qué sistema de iniciación puede llegar a tener. Esas son más peligrosas que las reglamentarias”.

Al momento de identificar una bomba de manufactura casera Andrade explicó que tan solo con la visualización ya vemos, si hay algunos cables, algún sistema de relojería ya ahí tenemos que tomar una precaución, una distancia y se genera el protocolo.













Utilidad





Finalmente se le consultó al Sargento primero Rubén Caramilla sobre cómo se aprovecha este tipo de capacitación que se les brinda, “la verdad que nos viene excelente porque como bien decían mis compañeros, en la provincia hay muchos lugares donde se encuentran ese tipo de artefactos, por ahí que son abandonados. Pero también viene muy bien ya que a veces dan una amenaza de explosivo en alguna escuela y no es tan simple como ir revisamos la escuela, tampoco se va a llamar al grupo UNEX de Bariloche o Roca a que vengan a realizar el relevamiento, lo vamos a realizar nosotros, “las personas a veces se lo toman como muy a la ligera, cuando alguien dice nos encontramos algo tirado por ahí van y lo primero que hacen es patearlo y la realidad que no es así, oí no sería lo ideal, existe todo un protocolo el cual es importante que se lleve a cabo”, sostuvo.