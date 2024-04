Guillermo Huircapán: “Malvinas fue un factor preponderante para el regreso a la democracia”

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra del Chubut acompañó hoy al intendente de El Hoyo, César Salamín, y los ex combatientes cordilleranos en la conmemoración del 2 de Abril, donde remarcó que “cada uno de nuestros compañeros que cayeron en batalla, estaba pariendo esta democracia que hoy vivimos y que debemos mantener, madurar como sociedad y terminar con las antonimias”.

Reafirmó enseguida que “las fuerzas armadas tienen que ser motivo de orgullo de la ciudadanía, porque a ellas pertenecieron nuestros próceres y los héroes más cercanos, quienes quedaron en Malvinas, tenerlos siempre en la memoria también significa mantener esa fuerza de convicción que nos va a servir para crecer como sociedad”.

Tras valorar que “nos reconforta ver este pueblo reunido y nos da esperanza lo que significó la gesta de 1982, porque Malvinas no fue una aventura militar y no solo es una causa nacional, sino es la causa de la patria grande, significa mucho para Latinoamérica. Hoy la tenemos usurpada, nos están extirpando los recursos y están poniendo la vista sobre nuestra Antártida: países que ni siquiera son del cono sur la tienen como objetivo a futuro. Reivindicar Malvinas y a nuestros hermanos que no volvieron, es un deber moral de cada argentino bien nacido”, subrayó.

A su turno, el jefe comunal precisó que “son días muy especiales para los argentinos nacidos y criados en esta tierra. Siempre vamos a reivindicar a nuestros soldados, no sientan que están solos, siempre tenemos que estar presentes para que no se olvide a quienes lucharon por nuestra bandera. Como ciudadanos, en las escuelas tenemos que replicar este ejemplo para que los jóvenes se enteren lo que pasó y porqué se llegó a la determinación de una guerra”, concluyó.









Tras ello, hubo de desfile en homenaje a los ex combatientes presentes (de El Hoyo, El Maitén, Cholila, Epuyén, Rawson y San Carlos de Bariloche). En coincidencia, la Comisaria de la Mujer hizo entrega de diplomas y medallas de distinción a los veteranos de Malvinas.

En una jornada lluviosa, también hubo una guardia de honor, tributada por uniformados del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional, Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios de El Hoyo, brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, hospital local y jóvenes del club de hándbol. Asimismo, hubo una ofrenda floral y el descubrimiento de una placa alusiva a la fecha en el monumento a las Islas Malvinas, emplazado en el ingreso al casco céntrico de la localidad.